publié le 19/09/2018 à 20:00

Captain Marvel n'a pas fini de vous éblouir. La super-héroïne incarnée par Brie Larson, oscarisée en 2016 pour Room, a dévoilé une partie de ses pouvoirs phénoménaux dans une bande-annonce frénétique. Attention, la suite du texte contient des spoilers.



Dévoilée le 18 septembre 2018, ce premier trailer nous entraîne rapidement dans le monde de Carol Danvers, devenue la plus puissante des Avengers à la suite d'un accident. L'occasion aussi de retrouver les agents Nick Fury et Phil Coulson, rajeunis, puisque l'intrigue se déroule dans les années 90.

Mais, peut-être avez-vous manqué quelques détails dans cette bande-annonce. Pour en profiter au maximum, nous avons repéré 8 éléments, plus ou moins discrets, qui pourraient nous en dire plus sur l'intrigue de Captain Marvel, attendu dans les salles françaises le 6 mars 2019.

> Captain Marvel - Première bande-annonce (VOST)

1. Une référence au projet PEGASUS

Un Skull disséqué par les agents du S.H.I.E.L.D Crédit : capture d'écran YouTube

Les agents du S.H.I.E.L.D ont réussi à mettre la main sur un Krull, probablement grâce à Carol Danvers. Il s'agit sûrement de l'extra-terrestre que l'on voit dans la bande-annonce, sous la forme d'une grande-mère (qui se prend un coup de poing mémorable de l'héroïne). On remarque aussi que Nick Fury applique une poche de glace sur son œil. Cela pourrait dire qu'il vient de perdre la vue, mais qu'il ne porte pas encore son célèbre patch noir. Reste à savoir si l'homme de dos est le jeune agent Coulson ou Talos, qui a pris la forme d'un agent du S.H.I.E.L.D.



Cette scène, pourrait avoir un lien avec le projet PEGASUS, vaste centre de recherches géré par le ministère de l'Énergie américain. Il a été conçu pour trouver et analyser de nouvelles sources d'énergie. C'est pour cela que le corps de l'extra-terrestre est disséqué afin de comprendre comment il peut changer de forme et si cette énergie est exploitable sur Terre, à des fins militaires.



Dans les comics, le centre de recherche est d'ailleurs attaqué par les Skull, qui le considère comme un danger puisque bon nombre d'objets puissants venant de l'espace y sont stockés. Des armes, qui permettraient aux humains, de contre-attaquer lors de leur invasion.

2. Carol rencontre les Kree pour la première fois

À guache l'avion de Carol, qui découvre le vaisseau Kree Crédit : capture d'écran YouTube

On a ici un début de scène où Carol, alors pilote de l'US Air Force, rencontre pour la première fois un vaisseau Kree. La jeune femme a sûrement envie d'aller à sa rencontre car il est en orbite autour de la Terre et donc analysé comme une menace par l'armée américaine. On ne sait pas encore s'il s'agit d'un vaisseau Kree ou Skrull. Quoiqu'il en soit, une attaque extra-terrestre contre la Terre est bien réelle.

3. Sa mémoire a été effacée

Captain Marvel en mauvaise posture Crédit : capture d'écran YouTube

Portant ici l'uniforme de la Starforce (l'élite militaire Kree), Carol est ici retenue prisonnière par une technologie avancée. Les faisceaux lumineux qui touchent sa tête laissent penser qu'elle subit un lavage de cerveau. Ce qui expliquerait pourquoi elle raconte à Nick Fury qu'elle a seulement des flashbacks de sa vie sur Terre. Les Kree ont sûrement effacé sa mémoire, à la suite de son accident où elle s'est transformée en Captain Marvel. Voulant profiter de ses pouvoirs phénoménaux, ils auraient décidé de lui faire croire qu'elle est une Kree et qu'elle doit donc se battre pour les siens, qu'importe s'ils franchissent parfois la limite entre le Bien et le Mal.

4. Bienvenue à Hala

Hala est la planète des Kree Crédit : capture d'écran YouTube

Carol se trouve ici sur la planète Hala, où réside le peuple Kree. La ville, d'une technologie avancée pourrait être Kree-Lar, la capitale d'Hala. Mentionnée dans Les Gardiens de la Galaxie, c'est la première fois que la planète apparaît au cinéma. On ne sait pas encore si le film nous entraînera un peu plus dans les rues de la ville et au contact de la population, ou s'il s'agit simplement d'une séquence flashback lorsque Carol raconte son histoire à Nick Fury.



5. Une bataille sur Torfa

Une scène de bataille sur Torfa Crédit : capture d'écran YouTube

Vous n’êtes pas ici dans une scène de bataille d'un Star Wars, mais toujours dans Captain Marvel. La bataille a lieu sur la planète Torfa. Dans les comics, la planète est riche en vibranium (l'alliage ultra-résistant du bouclier de Captain America et l'armure de Black Panther), mais les extractions répétées ont provoqué la création de gaz toxiques, qui ont pollué la planète. Que va-t-il s'y dérouler ? Grâce à Entertainment Weekly, les fans ont pu découvrir que la Star Force sera en mission sur Torfa.



Malgré l'épais brouillard sur la planète, ainsi que la présence d'un espion Skrull, Carol Danvers fonce bille en tête quand Jude Law, le commandant de la Starforce, donne l'ordre d'attaquer. C'est peut-être au cours de cette mission que les Kree vont découvrir le plan d'invasion des Skull sur Terre.

Brief description of a Captain Marvel scene that EW saw as it was filmed.



Interesting planet mentioned. pic.twitter.com/aMYczhovOH — Rochi Shion (@Marvel_Freshman) 9 septembre 2018

6. Le clin d’œil à "Avengers : Infinity War"

Le pager de Nick Fury, qui ressemble à celui d'"Avengers : Infinity War" Crédit : capture d'écran YouTube

Ce pager n'est pas sans rappeler celui qu'utilise Nick Fury dans la scène post-générique d'Avengers : Infintiy War, pour envoyer un message de détresse à Captain Marvel. Mais, ce ne serait pas le même, puisque celui dans la bande-annonce déjà beaucoup plus petit que celui d'Avengers : Infinity War et moins sophistiqué. Il n'empêche que le pager reste bien un outil de communication utilisé par les membres du S.H.I.E.L.D.



Reste à savoir qui est la cible dont parle Nick Fury et qui est le destinataire du message. Prévient-il le SHIELD qu'il a réussi à entrer en contact avec Captain Marvel, juste après son arrivée fracassante sur Terre ? Ou alerte-t-il l'héroïne en lui signifiant qu'il est avec Thalos, le chef des Skrull ? Le mystère reste entier.

7. Les origines des pouvoirs de Carol dévoilées

L'accident qui transforme Carol en Captain Marvel Crédit : capture d'écran YouTube

Dans les comics, Carol obtient ses pouvoirs phénoménaux après avoir été exposée, malgré elle, aux radiations d'une machine Kree : le Psyché-Magnétron. Son ADN est alors mélangé à celui de Marv-Vell, un Kree qui pourrait être joué par Jude Law.



Le duo Anna Boden, Ryan Fleck semble avoir garder cette origine puisque Carol est projetée au sol à la suite d'une explosion. Elle porte son uniforme de l'US Air Force, ce qui veut dire que la scène se déroule sur Terre (on voit aussi des sapins autour d'elle), probablement après le crash du vaisseau Kree dont on a parlé plus haut.

8. Un aperçu de son véritable ennemi ?

Captain Marvel face à son adversaire Crédit : capture d'écran YouTube

Cette séquence vient après plusieurs images où l'on voit Carol à différents âges. Dès qu'elle chute, elle se relève immédiatement, montrant à quel point elle est une battante. Vous pouvez voir dans ce plan, un homme en armure noir. Il pourrait s'agir d'un de ses ennemis qu'elle se prépare à attaquer. En effet, elle serre le poing afin de rassembler son énergie cosmique et utiliser ses pouvoirs. Et il semblerait bien que ce soit le personnage de Jude Law qui l'affronte. Mar-Vell est-il donc le grand méchant de l'histoire ? Ou est-ce une séquence d'entraînement où il l'aide à utiliser ses pouvoirs ? Il faudra encore patienter jusqu'au 6 mars 2019 avant de le découvrir.