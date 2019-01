publié le 14/01/2019 à 19:15

C'était une rumeur qui courait depuis de nombreux mois. Yon-Rogg, personnage important dans l’histoire de Captain Marvel, sera bien au casting du film attendu le 6 mars 2019 dans les salles françaises.



La nouvelle a été annoncée par Jonathan Schwartz, producteur de Captain Marvel, dans un entretien au média américain Screen Rant : "Yon-Rogg apparaît bien dans le film. Il occupe une place importante dans la mythologie". Reste maintenant à savoir si Jude Law incarnera Yon-Rogg ou Mar-Vell, comme se le demandent les fans depuis de nombreux mois. Marvel et Disney entretiennent effectivement le secret autour du personnage campé par l'acteur, qui se montre comme un mentor de Carol Danvers dans les bandes-annonces.



Mais qui est donc Yon-Rogg et comment est-il lié à la plus puissante des Avengers? Créé par Stan Lee et Gene Colan, il fait sa première apparition dans les comics en 1967, soit un an avant Carol Danvers. Avant de le découvrir en chair et en os au cinéma, RTL Super vous entraîne dans l"univers cosmique de Yon-Rogg.

Yon-Rogg dans sa première apparition dans le comics "Marvel Super-Heroes" en 1967 Crédit : Marvel Comics

Un militaire Kree jaloux de Mar-Vell

On sait très peu de choses sur les origines de Yon-Rogg. C'est un haut militaire Kree, le peuple extra-terrestre qui "recueille" Captain Marvel après son accident qui la transforme en super-héroïne. Yon-Rogg est plus précisément colonel sur le vaisseau spatial Palma, sous les ordres de Mar-Vell. Ils combattent ensemble, mais Yon-Rogg le déteste en réalité, puisqu'ils sont amoureux de la même scientifique : la docteure Una.



Habité par cette haine incommensurable contre Mar-Vell, Yon-Rogg fait aussi partie d'un complot qui vise à remplacer la Suprême Intelligence, le chef des Krees. Avec Ronan l'Accusateur (Lee Pace dans Les Gardiens de la Galaxie et Captain Marvel), il espère prendre le contrôle des Krees et déclencher une guerre.



Sauf que Mar-Vell s'interpose et Una est tuée dans leur bataille, tout comme Yon-Rogg après l'explosion de la machine Psyche-Magnetron, liée à la transformation de Carol Danvers en Captain Marvel.

Quel est son lien avec Captain Marvel ?

Yon-Rogg est responsable de la transformation de Carol Danvers en Captain Marvel Crédit : Marvel Comics

Dans les bandes-dessinées, Yon-Rogg provoque une explosion qui transforme Carol Danvers en Captain Marvel et lui octroie ses fameux pouvoirs. Son esprit et celui de l'héroïne sont liés et la Terrienne souffre d'amnésie. Dans la bande-annonce du film, Carol Danvers semble aussi souffrir de problèmes de mémoire.... Elle combat dans l'espace avec la Starforce et les Krees contre les Skrulls et semble avoir des souvenirs lointains de sa vie sur Terre.

Il ne possède pas de super-pouvoirs

La puissance de Yon-Rogg vient de son entraînement militaire. Il est un combattant et un stratège hors-pair. Il possède une force et une agilité supérieure aux autres Krees. Mais, il a besoin de l'équipement spécial des Krees et de produits chimiques pour survivre sur notre planète, puisque l'atmosphère est dangereuse pour les Krees.