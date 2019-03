publié le 05/03/2019 à 22:30

Alors que les fans Marvel se préparent à l'arrivée de Captain Marvel (6 mars 2019), sur Reddit, un internaute vient de dévoiler une photo très intéressante concernant Avengers 4. Il s'agit d'une boîte Lego avec des figurines, qui en dit long sur l'intrigue du film. Attention, la suite contient des spoilers.



Thanos et ses sbires extra-terrestres vont attaquer les Avengers dans leur QG. Mais, Captain Marvel, Iron Man, Hulk et Nebula se ne laisseront pas faire. C'est ce qu'on découvre sur la photo de la boîte Lego d'Avengers 4, publiée par un internaute du forum Reddit. La super-héroïne incarnée par Brie Larson lance des tirs de photons sur le Titan fou, tandis qu'Iron Man et Hulk l'encerclent.

Cela prouve qu'Iron Man va bien réussir à revenir sur Terre, après sa dérive dans l'espace en compagnie de Nebula. Et qu'Hulk, qui refuse de réapparaître dans Avengers : Infinity War, après son combat contre Thanos, sera prêt à l'affronter de nouveau.

Le retour des créatures de Thanos

On remarque aussi que Thanos a une nouvelle arme, en plus de son Gantelet de l'Infini, fortement endommagé après la Décimation. Il s'agit d'une sorte de marteau qui devrait causer bien des dommages à nos Avengers. Nebula porte une nouvelle armure en métal, probablement construite par Tony Stark.

Enfin, vous remarquerez le retour des Outriders, les créatures monstrueuses de Thanos aux dents acérées. Ce sont elles qui ravagent le Wakanda lors de la bataille finale d'Avengers : Infinity War. Le Titan fou n'est donc pas prêt de se laisser vaincre par les Avengers, même après avoir réussi à "snaper" la moitié de l'univers. Reste à savoir comment le plus grand méchant du MCU et ses sbires aux bras multiples vont arriver à New York et attaquer le QG des Avengers...