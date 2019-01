publié le 24/01/2019 à 11:24

Le girl power de Captain Marvel arrive bientôt au cinéma. Après une promotion centrée sur la super-héroïne incarnée par Brie Larson, c'est au tour de Maria Rambeau, pilote et meilleure amie de Carol Danvers, de se dévoiler.



Dans un entretien pour le média américain Comic Book, Lashana Lynch (Still Star-Crossed) a donné des détails sur son personnage, qui n'a pas encore prononcé un mot dans les bandes-annonces du film. "Je dirai qu'en tant que femme pilote et mère célibataire, elle est une super-héroïne. C'est sa superpuissance (...) Maria est très forte, audacieuse, et c'est une mère célibataire noire. Elle ne s'attarde pas sur cela. Elle a élevé une fille fantastique [Monica] qui deviendra probablement une super-héroïne puisqu'elle a grandi auprès d'une telle figure", explique l’actrice.

Dans les comics, Monica Rambeau (apparue en 1982) est plus connue sous le nom de Captain Marvel et Photon et plus récemment Spectre. Elle se transforme en Captain Marvel après l'explosion d'une machine capable de produire de l'énergie depuis une autre dimension.

Deux femmes d'exception au cinéma

On découvrira l'amitié de Carol et Maria lors des flashbacks de Captain Marvel, dont la mémoire a été effacée après son accident qui l'a transformée. "Maria a beaucoup souffert lorsque Carol a disparu et tout d'un coup, elle est de retour. Maria doit alors, en quelque sorte, inverser son processus de deuil, et ramener à la vie cette amitié. C'est étrange, mais tout se finit bien. Maria est un personnage incroyable à incarner", conclut Lashana Lynch.