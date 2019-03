publié le 03/03/2019 à 08:30

Après Wonder Woman pour DC Comics, place à Captain Marvel pour la Maison des Idées. La super-héroïne débarque au cinéma le 6 mars 2019 avec Brie Larson dans le rôle-titre. Attention, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus, passez votre chemin, car la suite contient des spoilers.



Pilote de l'US Air Force, agente de renseignement, Carol Danvers, apparue en 1968 dans les comics, devient une super-héroïne à la suite d'un accident où son ADN fusionne avec celui d'un extraterrestre Kree. Elle possède alors des pouvoirs phénoménaux, comme l'explique Kevin Feige, le boss de Marvel Studios, et est la seule personne qui pourra aider les Avengers survivants contre Thanos dans Avengers 4.

À quelques jours de la sortie en salles de Captain Marvel, tour d'horizon de tout ce que l'on sait du film, d'ores et déjà un phénomène.

> Captain Marvel - Bande-annonce officielle (VOST)

Un film sur les origines surprenantes de Captain Marvel

Que vous soyez néophyte ou fan de Captain Marvel, le film reviendra sur les origines de la super-héroïne. On découvrira comment Carole Danvers, pilote émérite de l'US Air Force est devenue Captain Marvel. Grâce aux bandes-annonces, on comprend que Carol va être imprégnée d'une technologie extraterrestre, après une collision entre son avion et un vaisseau.



Carol se retrouve ensuite chez les Krees, ces extraterrestres que l'on découvre dans Les Gardiens de la Galaxie avec Ronan l'Accusateur. Elle va devenir un membre de la StarForce, l'élite militaire Kree, aux côtés de Minn-Erva (Gemma Chan) et Yon-Rogg (Jude Law). Mais, la mémoire de Carol a été effacée, et son retour sur Terre pour combattre les Skrulls risque de bouleverser sa vie, ou du moins l'image qu'elle en avait.

L'intrigue se déroule dans les années 90

Captain Marvel se déroule dans les années 90, bien avant les aventures des Avengers que nous connaissons. Un retour dans le passé réussi selon les journalistes américains qui ont pu assister à l'avant-première du film, grâce aux décors, costumes et musiques choisis par le duo Anna Boden et Ryan Fleck.



"Captain Marvel est (prenez une grande inspiration des années 90) complètement génial. Je n'ai jamais été autant connecté avec un personnage Marvel comme Carol. Elle est l'enfant têtue des années 90 que je pense être", précise la journaliste Ash Crossan d'EW, lors de l'avant-première du film.

"Il a un super ton science-fiction-90's comme aucun autre film Marvel. C'est rétro, psychédélique, mystérieux et ringard. C'est marrant à des moments inattendus et badass du début à la fin. Le film est un divertissement car il est toujours en mouvement. Il a ce qu'il faut", poursuit Erik Davis de Fandango.

La guerre des Krees contre les Skrulls au cœur du film

Un Skrull dans la peau d'une personne âgée sur Terre Crédit : capture d'écran YouTube

Les Skrulls sont une race d'extraterrestres très puissants encore jamais vus dans un film Marvel. Apparus pour la première fois dans Fantastic Four #2 en 1962, ils sont les grands ennemis des Krees. Ils peuvent changer d'apparence à loisir et ainsi assumer les rôles de n'importe qui, incognito. C'est pourquoi Captain Marvel donne un énorme coup de poing à une personne âgée dans un bus, dans un des trailers, car c'est en réalité un Skrull.



Ce pouvoir, similaire à celui de la mutante Mystique, est idéal pour faire de l'espionnage sur Terre par exemple et impulser une intrigue à suspense. D'ailleurs, on sait déjà que Talos (Ben Mendelsohn), le chef des Skrulls a réussi à infiltrer le S.H.I.E.L.D. Il est effectivement l'un des chefs de l'organisation gouvernementale, où travaillent les jeunes Nick Fury (Samuel L. Jackson) et Phil Coulson (Clark Gregg).

On va découvrir les "jeunes" Fury et Coulson

Cure de jouvence pour les célèbres agents du S.H.I.E.L.D Crédit : capture d'écran YouTube

L'emblématique ancien directeur du S.H.I.E.L.D, dont la dernière apparition remonte à la scène post-générique d'Avengers : Infinity War, sera de retour au cinéma. Il est ici plus jeune et avec ses deux yeux. Selon une rumeur, on découvrira dans le film comment le célèbre agent a perdu son œil, à cause de Goose, le chat de Captain Marvel. Quant au retour de Phil Coulson dans un film Marvel, il promet d'être fort en émotions pour certains fans puisque le personnage a été assassiné par Loki dans Avengers.

On retrouvera une Pierre de l'Infini

"On dirait que le Tesseract [la Pierre de l'Espace] est bien le lien entre tous les films [du MCU]", a expliqué Samuel L. Jackson dans un entretien pour ET. La Pierre de l'Espace a été vue pour la première fois dans Captain America : First Avenger. On la retrouve ensuite dans Avengers : elle permet à Loki d'arriver sur Terre.



Nick Fury révèle d'ailleurs aux Avengers que le S.H.I.E.L.D a découvert à quel point la Pierre de l'Espace est une énergie inestimable pour la Terre, mais aussi un moyen pour fabriquer de nouvelles armes. Dans Captain Marvel, on devrait découvrir comment le SHIELD a pu mettre la main sur la Pierre de l'Espace, avant qu'elle ne soit récupérée par Thanos dans Avengers : Infinity War.

Le clin d’œil à "Avengers : Infinity War"

Ce pager n'est pas sans rappeler celui qu'utilise Nick Fury dans la scène post-générique d'Avengers : Infintiy War, pour envoyer un message de détresse à Captain Marvel. Mais, ce ne serait pas le même, puisque celui dans la bande-annonce déjà beaucoup plus petit que celui d'Avengers : Infinity War et moins sophistiqué. Il n'empêche que le pager reste bien un outil de communication utilisé par les membres du S.H.I.E.L.D.

Le pager de Nick Fury, qui ressemble à celui d'"Avengers : Infinity War" Crédit : capture d'écran YouTube

Reste à savoir qui est la cible dont parle Nick Fury et qui est le destinataire du message. Prévient-il le SHIELD qu'il a réussi à entrer en contact avec Captain Marvel, juste après son arrivée fracassante sur Terre ? Ou alerte-t-il l'héroïne en lui signifiant qu'il est avec Thalos, le chef des Skrull ?