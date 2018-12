"Captain Marvel" : qui est Mar-Vell (Jude Law) et quels sont ses pouvoirs ?

publié le 29/09/2018 à 11:05

Le prochain film Captain Marvel, qui sortira au cinéma le 6 mars 2019, devrait injecter une bonne dose de confusion dans l'esprit des spectateurs. Il s'agit d'une nouvelle héroïne qui est intégrée dans le déjà très riche Marvel Cinematic Universe (MCU) et il faut savoir s'y retrouver entre les pierres de l'Infini, les méchants génocidaires et toute une armée d'Avengers,



Mais ce film qui présentera la plus puissante super-héroïne Marvel jamais montrée au cinéma proposera un petit défi de compréhension. Il s'agit en effet d'un film Marvel, dont l’héroïne se fait appeler Captain Marvel et qui intègre un personnage secondaire baptisé Mar-Vell ou Captain Mar-Vell. Vous suivez toujours ? À l'oral, cela devrait donner lieu à quelques fines explications ou des moments comiques comme sait les concocter les scénaristes du MCU.

Nous allons donc nous intéresse à ce personnage secondaire : Mar-Vell (en deux mots), un guerrier Kree qui sera joué par l'acteur britannique Jude Law et qu'il ne faut surtout pas confondre avec le rôle principal tenue par Brie Larson. Mar-Vell, son origine, son rôle dans l'intrigue, ses super-pouvoirs... Accrochez-vous, on est parti !

Mar-Vell alias Walter Lawson

Pour être parfaitement honnête, on sait encore peu de choses sur le personnage que jouera Jude Law dans Captain Marvel. Officiellement, nous n'avons vu que quelques images de l'acteur sur le plateau de tournage et deux secondes de son visage dans la bande-annonce du film. On sait qu'il est à côté de Brie Larson et semble donc jouer un personnage allié. On peut aussi déduire par sa tenue et ses lentilles jaunes qu'il joue un extraterrestre.



Le rôle de Jude Law a été présenté comme celui de Walter Lawson, un agent-double venu sur Terre incognito dans le rôle d'un médecin. Il serait en vérité Mar-Vell, un haut gradé de la race kree et il pourrait bien avoir un rôle central dans l'entraînement de l'héroïne, Carol Danvers, celle que l'on connaîtra comme Captain Marvel.



Il pourrait avoir été à l’origine des pouvoirs incroyables de cette ancienne pilote de l'Air Force puisqu'après une expérience, l'ADN de cette dernière s'est mélangé à l'ADN kree. Cette mutation (volontaire ou accidentelle) serait à l'origine des capacités surnaturelles de Carol Danvers.

jude Law dans la bande-annonce de "Captain Marvel" Crédit : Marvel

Mar-Vell révélerait sa véritable identité kree et servirait de guide et mentor à Carol Danvers pour qu'elle contrôle ses pouvoirs et se batte au service des Krees au sein de la Starforce. C'est ce rôle dan s cette équipe de combattants d'élite qui explique pourquoi Carol Danvers porte un uniforme vert lors de la bande-annonce.



Seul problème, les Krees pourraient bien être de grands manipulateurs dans toute cette histoire. Carol Danvers semble souffrir d'une amnésie et il n'est pas exclu que les Krees utilisent simplement la jeune terrienne comme une arme dans leur guerre contre les redoutable Skrulls.

Différencier les "Captain Marvel"

"Captain Marvel" c'est surtout un titre, un grade. Dans les comics, plusieurs personnages le portent à l'instar du "Sorcier suprême" (Stephen Strange dans Dr Strange mais Loki ou même le professeur Xavier dans les BD), "Captain America" ou de "Black Panther" (T'Challa dans les films du MCU mais le rôle est aussi tombé sur les épaules de son père T'Chaka ou sa sœur Shuri dans les bandes-dessinées). Un nom de code mais plusieurs personnages.

Mar-Vell, le premier "Captain Marvel" dans les comics Crédit : Marvel

Mar-Vell a été le premier Captain Marvel dans les comics, créé par Stan Lee et Gene Colan en 1967. Le personnage de Carol Danvers est apparue dans les comics en 1968 mais elle n'a été Captain Marvel, la super-héroïne, qu'à partir de 2012. Entre temps d'autres personnages ont été consacrés "Captain Marvel" : Genis-Vell (fils de Mar-Vell), Phyla-Vell (fille de Mar-Vell), Noh-Varr, etc.



La première femme à porter le titre était Monica Rambeau, une lieutenant de la marine américaine aussi baptisée Photon. Le film Captain Marvel fera honneur à ce personnage puisque l'actrice Lashana Lynch joue une pilote, Maria Rambeau, la mère de la future Monica et son avion dévoile son surnom : "Photon".

Maria "Photon" Rambeau dasn "Captain Marvel" Crédit : Marvel

Les pouvoirs de Mar-Vell

Comme Kree, Mar-Vell dispose des pouvoirs de sa race. Il est plus fort, rapide et résistant que les êtres humains. Après plusieurs expériences, ses pouvoirs ont été décuplés : il pouvait briser à mains nues la plus solide des substances krees, se téléporter partout dans l'univers, voler plus vite que la lumière et faire des projections astrales.





Ces pouvoirs furent perdus lorsque Mar-Vell obtint les Bracelets Nega qui lui confiait une grande force, rapidité et la capacité à survivre dans l'espace sans protection. Mar-Vell a aussi été doté de la capacité d'absorber les rayons solaires pour rediriger cette énergie sur ses ennemis. Une compétence qu'il partage avec Carol Danvers même si cette dernière dispose de beaucoup plus d'énergie.



Après être entré en contact avec une entité cosmique, Eon, Mar-Vell a enfin été intronisé "protecteur de l'Univers" et on lui a donné la capacité de sentir les périls aux quatre coins de l'univers. Une sorte de "sens de l’araignée" de Spider-Man au niveau cosmique.

Les fameux bracelets Nega de Mar-Vell Crédit : Marvel

Et si Jude Law jouait en réalité... Yon-Rogg ?

Et si Jude Law n'était pas en réalité Mar-Vell mais un autre personnage ou la fusion de deux personnages des comics mélangés pour le seul MCU ? Les films Marvel sont des réinterprétations des comics. Les lignes narratives sont pas copiées-collées.



Pour beaucoup, Jude Law sera Mar-Vell et un soutien de Carol Danvers dans ses aventures. Mais les réalisateurs pourraient réserver une surprise aux fans en faisant du personnage de Jude Law une adaptation de Yon-Rogg. Yon-Rogg est aussi un Kree, dans les comics. Il combattait au côté de Mar-Vell mais détestait en réalité le super-héros puisqu'ils étaient amoureux de la même scientifique.



Dans les bandes-dessinées, Yon-Rogg provoque une explosion qui transforme Carol Danvers en Captain Marvel et lui octroie ses fameux pouvoirs. Son esprit et celui de l'héroïne sont liés et la Terrienne souffre d'amnésie. Dans la bande-annonce du film, Carol Danvers semble aussi souffrir de problèmes de mémoire.... Elle combat dans l'espace avec la Starforce et les Krees contre les Skrulls et semble avoir des souvenirs lointains de sa vie sur Terre.

Jude Law et Lee Pace (Ronan l'Accusateur) sur le tournage de "Captain Marvel" Crédit : Marvel

Jude Law serait-il en train de la manipuler (avec le concours de Ronan l'Accusateur, un autre Kree, ennemi des Gardiens de la Galaxie Vol. 1 ,que l'on retrouvera dans Captain Marvel) ? Pourrait-il être le responsable de son amnésie et se faire passer pour le mentor de Carol Danvers afin de l'utiliser comme arme dans la guerre des Krees contre les Skrulls ? Y aura-t-il deux personnages distincts Yon-Rogg (le manipulateur) et Mar-Vell (l'ami), ou les deux personnages vivront-ils dans le seul corps de Jude Law avec une histoire et des intentions exclusives au MCU? Il faudra voir le film pour en avoir le cœur net.