Quel fan Marvel peut se remettre de la fin d'Avengers : Infinity War ? En un claquement de doigts, Thanos annihile la moitié de l'univers et les trois quarts des héros et héroïnes Marvel. Sans oublier la mort de Loki au tout début du film.



Mais de nombreux fans espèrent que le frère de Thor, qui a déjà ressuscité dans Thor 2, pourrait revenir à la vie, grâce à leur demi-sœur Hela (Cate Blanchett) qu'on a découvert dans Thor : Ragnarok. Et avec l'interview de Cate Blanchett en septembre 2018, qui laisse planer le doute sur le retour de la Déesse de la Mort dans Avengers 4, l'hypothèse a de plus de en plus d'adeptes.

Souvenez-nous, Héla disparaît pendant la destruction d'Asgard, engloutie par les flammes du démon Surtur dans Thor : Ragnarok. Des fans pensent que la Déesse de la Mort a survécu. Après tout, Red Skull était une des surprises d'Avengers : Infinity War, après avoir été aspiré dans une dimension du Tesseract (la Pierre de l'Espace)...

Retour dans la Caverne des Norns

Selon la théorie, Thor se rendra dans la Caverne des Norns [les déesses du destin] avec Rocket et Valkyrie. Il plongera dans les Eaux de la Curiosité, comme il l'a fait dans Avengers 2 : l’Ère d'Ultron [la scène a été coupée par le réalisateur Joss Whedon], pour découvrir le moyen de battre Ultron. Thor est alors victime d'hallucinations et semble voir le futur : les Pierres de l'Infini et la destruction d'Asgard.

> Norn Cave Deleted Scene - Marvel's Avengers: Age of Ultron

Dans Avengers 4, Thor chercherait à se rendre dans le Royaume des Enfers, où se trouve Héla. Prisonnière, elle déciderait d'aider son frère à ressusciter Loki, en échange de sa liberté. Déesse de la Mort, elle possède les pouvoirs suffisants pour ramener un homme ou une femme à la vie, ou du moins ramener son âme dans le monde des vivants.



L'idée n'est pas vraiment tirée par les cheveux puisque le média américain Screen Rant, rappelle que Mark Ruffalo avait expliqué en novembre 2017, qu'il avait "adoré travailler avec Cate Blanchett et Tilda Swinton" (l'Ancien dans Doctor Strange). L'acteur ne précise pas à quel moment, il a tourné avec Cate Blanchett. Et comme le duo ne partage pas de scène dans Thor : Ragnarok, il pourrait très bien s'agir d'Avengers 4.

