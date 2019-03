publié le 05/03/2019 à 16:06

"Thank you Stan Lee". C'est le message principal que voulait faire passer les Studios Marvel lors des projections de Captain Marvel qui sort au cinéma ce 6 mars 2019 en France. L'hommage au père des comics qui a suivi de très près les adaptions cinématographiques de ses super-héros a commencé dès le générique Marvel.



Chaque film commence généralement par l'apparition du mot "Marvel" avec des incrustations des différents super-héros du Marvel Cinematic Universe (MCU). Pour Captain Marvel, et afin d'honorer Stan Lee, c'est uniquement des incrustations du scénariste et dessinateur disparu en novembre 2018 qui remplaçaient les Iron Man, Captain America ou Black Widow habituels. Cette première séquence introductive est suivie d'un écran sur lequel on peut lire un "Merci Stan Lee", sobre et émouvant.

L'autre séquence émotion est offerte par Stan Lee lui-même car il a pu tourner son caméo quelques mois avant sa mort. Il apparaît dans la scène où Carol Danvers (Captain Marvel) poursuit un soldat Skrull métamorphosé en vieille dame dans le métro. L'héroïne fait alors le tour des passagers pour la retrouver et baisse le journal de Stan Lee avant de lui sourire tendrement et de le laisser retourner à sa lecture. Une scène qui ne manquera pas de faire un pincement au cœur des fans.

Il ne s'agit pas de la dernière scène dans laquelle nous verront Stan Lee. Le créateur a sans doute été filmé pour des apparitions similaires dans Avengers: Endgame voir dans Spider-Man: Far From Home.