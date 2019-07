"Avengers : Endgame" : Qui sont les disparus et les survivants ?

publié le 17/04/2019 à 09:11

Un an après Avengers : Infinity War, la communauté Marvel va enfin découvrir Avengers 4, ultime chapitre d'une saga démarrée en 2008 avec Iron Man. D'un claquement de doigts, désormais appelé la Décimation, Thanos réduit en poussière la moitié de l'univers et les trois-quarts des héros et héroïnes Marvel.

Même si le final d'Avengers : Infinity War est inoubliable, un récap des disparus et des survivants est indispensable avant la sortie d'Avengers 4, le 24 avril 2019. Au total, 32 héros et héroïnes ont survécu à la Décimation.

La pression pour les fans Marvel n'a jamais été aussi forte avant la sortie d'un film. Avengers 4 va permettre à Captain Marvel de rejoindre la super-team Marvel, qui va de nouveau affronter Thanos. Reste encore à savoir quel est le fameux plan dont parle à demi-mot Bruce Banner dans le dernier trailer d'Avengers 4. Patience...