VIDÉO - "Black Panther" : qui sont les Dora Milaje, les guerrières du Wakanda ?

Marvel Studios' Black Panther - Warriors of Wakanda

publié le 15/01/2018 à 12:48

Après les Valkyries dans Thor : Ragnarok et les Amazones dans Wonder Woman, découvrez les Dora Milaje dans Black Panther. Ces guerrières d’élite du Wakanda ont pour mission de protéger le roi. Et oui, même avec une tenue en vibranium - l'alliage qui constitue le bouclier de Captain America - notre héros a besoin d'une garde rapprochée.



Avec leurs costumes qui rappellent les tenues des guerriers Massaï, les Dora Milaje, aussi appelées les Adorées dans les comics, se dévoilent dans une toute nouvelle vidéo de Black Panther.

Parmi les guerrières au casting, les fans de The Walking Dead reconnaîtront Danai Gurira qui incarne Michonne. Dans Black Panther, elle est Okoye, la générale des Dora Milaje. Elle partage l'affiche avec Lupita Nyong'o (Star Wars 7 et 8). "Okoye représente les anciennes Dora Milaje et la tradition, tandis que mon personnage [Nakia] est là pour la mettre à l'épreuve", explique Lupita Nyong'o dans la featurette.

"Les Dora ont une façon particulière de se battre : elles ne font qu'une. Elles travaillent ensemble pour détruire leur ennemi", poursuit Danai Gurira. Des propos qui ont de quoi augmenter l'impatience des fans avant la sortie de Black Panther, dont la vente de préventes aux États-Unis a enregistré un record, précédemment détenu par Captain America : Civil War.