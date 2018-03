publié le 27/04/2016 à 11:58

Les fans Marvel ne seront pas déçus. Sans aucun doute, Captain America : Civil War est le "meilleur film Marvel" et l'épisode le plus réussi des aventures de Captain America. Combats frénétiques, super-héros au sommet de leur art...tous les ingrédients Marvel sont réunis en 2h20. Mais, Civil War est aussi surprenant. Avec ses nouveaux personnages, il permet à la franchise Avengers de se renouveler avec brio. Cette fois-ci, une partie de l'équipe se retrouve au cœur d'une guerre fratricide. Garantie sans spoilers.



Les conséquences des Avengers sur le monde et son équilibre ne sont plus supportables pour les gouvernements mondiaux. Le film confronte Steve Rodgers, Wanda Maximoff mais aussi Tony Stark à la réalité de leurs actions héroïques : le deuil et la destruction. Difficile pour nos super-héros de gérer ces drames, eux qui sauvent le monde quand tout espoir est envolé. C'est alors qu'arrive le Général Ross et les Accords de Sokovia. Une pile de papiers qui va marquer le début de la séparation dans le camp des Avengers.

Le spectateur est libre de choisir son camp

Les frères Russo ont réalisé un film qui n'oblige pas le spectateur a choisir un camp. Qu'on soit fan au départ de Captain America ou d'Iron, l'intrigue est telle qu'on ne peut décider lequel des deux a raison ou tort. Pas de manichéisme, simplement une bataille inédite au sein même d'une équipe de super-héros. Sans jamais juger Tony Stark ou Captain America, le public découvre les motivations de chacun pour ratifier ou non les Accords de Sokovia. Faut-il abandonner sa liberté pour veiller à la sécurité du monde ? Ou se battre pour ses idéaux, même si tout le monde pense que vous devriez faire le contraire ? À la rédaction, nous n'avons pas pu trancher.

Des scènes de combats explosives

> "Captain America : Civil War" - Bande-annonce officielle (VF) Crédit Image : dailymotion | Date : 10/03/2016

Les fans ont beau être habitués, ils ne seront pas déçus une nouvelle fois. Bien mieux que les petites scénettes de Batman V Superman, Captain America : Civil War offre des scènes de combats rapprochés dont Marvel a le secret. La caméra bouge avec chacun des héros, qui (re)dévoilent leurs capacités à combattre. Explosions, courses effrénées, le rythme est haletant du début à la fin. La scène de l'aéroport, aperçue dans la bande-annonce est l'une des plus attendues. Celle où les deux équipes s'affrontent. Tout va vite, mais on prend le temps de découvrir Spider-Man et Black Panther et de retrouver Ant-Man.

Spider-Man et Black Panther convaincants

Spider-Man, l'homme araignée fait son grand retour chez Marvel. S'il a pu décevoir pour sa première apparition dans la bande-annonce, avec sa voix un peu trop fluette, il a su mettre la barre haute. Tom Holland incarne un Spider-Man qui a découvert ses pouvoirs, six mois avant l'action de Captain America 3. Spider-man réussit très bien son entrée dans la famille Marvel/Avengers avant son propre film.



Quant à Black Panther, il est le deuxième héros très attendu du film. T'Chala est fidèle au comics : un guerrier et un souverain, prêt à tout pour attraper le Soldat de l'Hiver. De la tenue en vibranium, à ses griffes acérées, Black Panther s'impose sans en faire des tonnes.





Pendant 2h20 Captain America : Civil War confirme le génie Marvel du grand écran. On est bien loin d'un Batman V Superman qui amorce plus maladroitement ses prochains films... Sans oublier les touches humoristiques et les clins d’œils aux autres personnages Marvel, absents de ce troisième volet. Un film à voir, pour une mission réussie.