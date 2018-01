publié le 11/01/2018 à 17:34

Marvel semble passer à la vitesse supérieure pour Black Widow. Annoncé plusieurs fois ces dernières années, le film dédié à la Veuve Noire est en bonne voie, comme l'a révélé le média américain Variety. La Maison des Idées a en effet recruté Jac Schaeffer pour s'occuper du script. Elle a notamment travaillé sur le court-métrage La Reine des neiges : Joyeuses Fêtes avec Olaf et la comédie Nasty Women avec Anne Hathaway.



Toujours selon Variety, le président de Marvel Kevin Feige s'est entretenu avec de nombreux et nombreuses candidat(e)s avant de choisir Jac Schaeffer, tandis que les dirigeants du studio ont discuté du projet avec Scarlett Johansson.

Reste à savoir si elle incarnera toujours l'espionne russe dans ce film. En attendant, on retrouvera l'actrice dans Avengers : Infinity War le 25 avril prochain aux côtés des super-héros et héroïnes Marvel contre le titan Thanos.

Marvel féminise enfin son calendrier cinéma. Et il était temps ! DC Comics a déjà sorti Wonder Woman en 2017 et continuerait de plancher sur Gotham City Sirens, qui réunira Harley Quinn (Margot Robbie), l'Empoisonneuse et Catwoman d'ici 2020.