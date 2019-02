publié le 28/02/2019 à 13:45

Ce n'est pas un tapis rouge mais un tapis bleu électrique qui est venu amortir les pas du cast du prochain blockbuster de Marvel, Captain Marvel. Brie Larson (Carol Danvers alias Captain Marvel), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Jude Law (Yon-Rogg... ou Mar-Vell, il faudra attendre pour le découvrir)... étaient tous réunis à Londres pour l'avant-première européenne de ce film très attendu, mercredi 27 février 2019.



Captain Marvel se déroule dans les années 90 et il s'agit du premier long-métrage entièrement consacré à une femme dans l'univers des célèbres comics. La maison concurrente, DC Comics, avait déjà passé ce cap grâce à sa Wonder Woman, incarnée par Gal Gadot, en 2017. Il s'agit de l'Avengers la plus puissante de la troupe de super-héros et ce film devrait montrer toute l'entendue de ses compétences. Pilote dans l'armée, journaliste, guerrière kree et véritable super-nova de puissance, Captain Marvel a tous les ingrédients pour défaire Thanos et devenir la nouvelle coqueluche du public.



Pour représenter ces différentes facettes de la personnalité de Captain Marvel, des femmes de l'armée de Sa Majesté ont été invitées sur le tapis bleu et une petite fille habillée du costume de l'héroïne s'est muée en journaliste pour interviewer les acteurs. Une séquence adorable qui a fait craqué les stars. Captain Marvel sortira en France le 6 mars 2019.