publié le 30/01/2019

La Mort sera-t-elle vaincue dans Avengers 4 ? C'est ce que les fans Marvel attendent de découvrir après la disparition des trois quarts des héros et héroïnes à la fin d'Avengers : Infinity War. Mais, une nouvelle théorie affirme qu'un proche de Thor, disparu depuis des années, pourrait aussi revenir dans l'aventure. Attention, la suite contient de potentiels spoilers.



Selon le site spécialisé Revenge of the Fans, Rene Russo fera son retour dans Avengers 4 dans le rôle de Frigga, la reine d'Asgard la mère de Thor et Loki, décédée dans Thor : Le Monde des Ténèbres (2013). La reine meurt poignardée par un sbire de l'elfe Malekith, après avoir refusé de lui révéler où se trouve Jane Porter, qui est alors imprégnée du pouvoir de l'Éther, la Pierre de la Réalité.

Cette théorie est tout de même à prendre avec des pincettes, car le site ne détaille pas si l'actrice a été aperçue sur les reshoots d'Avengers 4.

> Frigga vs Malekith / Death Scene | Thor The Dark World (2013) Movie Clip

Mais, selon le média américain Screen Rant, l'hypothèse peut être plausible si les Avengers voyagent dans le temps, comme ce qui semble se confirmer à partir des images du tournage et de certaines interviews du casting. Thor pourrait ainsi retourner sur Asgard [détruit dans Thor : Ragnarok] pour s'emparer de l'Éther et empêcher sa mère d'être tuée.