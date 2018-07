publié le 27/09/2017 à 17:15

C'est fou ce qu'une simple photo peut faire réagir. Sur Instagram, Hayley Atwell, l'interprète de Peggy Carter dans les films Captain America, a posté un selfie qui passionne les fans de super-héros. On y voit l'actrice avec des bigoudis dans les cheveux et des points noirs sur son visage, signe d'une future utilisation de la motion capture.



Pour certains internautes, c'est une photo de tournage d'Avengers : Infintiy War qui annoncerait un cameo de l'agent du SHIELD et grand amour de Steve Rogers, vue pour la dernière fois dans Captain America : Civil War.



Peggy Carter va-t-elle donc ressusciter pour Avengers : Infinity War ? Pas vraiment puisque l'utilisation de la motion capture permettrait au visage de Peggy d'être modifié comme ses précédentes apparitions. On la voit effectivement jeune dans les premiers Captain America et Ant-Man jusqu'à sa mort (de vieillesse) dans Civil War. Grâce à cette technologie, on pourrait revoir la Peggy des années 60, toujours membre du SHIELD. Trois indices annonceraient également son retour sur grand écran.

1. Un casting pour une scène dans les années 60

Le site ComicBook rapporte qu'une audition pour des rôles féminins dans les années 60 a été lancée pour le film Mary-Lou, le nom de code d'Avengers : Infinity War.

C'est la période à laquelle Peggy Carter était agent du SHIELD. Le tournage de ces scènes est prévu pour début octobre, ce qui coïnciderait avec les dates de production d'Infinity War, attendu pour mars 2018.



2. La Pierre du Temps permettrait un flashback

Selon le média CinemaBlend, tout cela aurait un lien avec la Pierre du Temps, l'une des Pierres de l’infini que convoite Thanos. C'est Doctor Strange qui la possède (elle alimente l’œil d'Agamotto) et comme son nom l'indique, elle permet de voyager dans le temps. Les Pierres sont le fil rouge de tous les films Marvel dont la quête se terminera dans Infinity War.



Nos héros pourraient ainsi retourner dans les années 60, peut-être pour les aider dans leur combat contre le titan et y rencontrer Peggy Carter. La jeune femme a peut-être des informations sur les Pierres, dont la première, le Tesseract, est apparue dans Captain America : First Avenger pendant la Seconde Guerre mondiale.









3. Peggy Carter est la seule qui peut sauver Steve Rogers

Peggy Carter et Steve Rogers dans "Captain America : First Avengers" Crédit : Warner Bros

Si effectivement les Avengers retournent voir Peggy Carter, cela ne saura pas sans conséquence sur Steve Rogers. Amoureux de Peggy depuis leur première rencontre, ils n'ont jamais pu vivre leur amour : Peggy a construit sa vie pendant que Steve sauvait le monde et ne vieillissait pas.



Elle est devenue une amie fidèle et sa mort dans Civil War affecte profondément le super-héros. Voudra-t-il retourner au combat contre Thanos alors qu'il a la chance de rester avec son grand amour ? La jeune femme arrivera sûrement à lui faire entendre raison : elle sait que les Avengers auront besoin de lui.



Peggy pourrait surtout l'aider dans "sa crise d'identité" puisque depuis la fin de Civil War, Steve n'est plus Captain America (il a laissé tomber son bouclier). De nombreuses rumeurs annoncent qu'il reviendra donc sous une nouvelle identité dans Infinity War, teasée par le premier poster du film où il porte une barbe, signe de sa vie de fugitif. Mais, l'attente est encore longue avant d'en savoir plus...