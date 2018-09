publié le 20/09/2018 à 15:22

Va-t-on bientôt connaître le titre définitif d'Avengers 4 ? Les frères Russo entretiennent le mystère autour de la suite d'Avengers : Infinity War, attendue dans les salles en avril 2019. Tweets énigmatiques, interviews sur le ton de fausses confidences, les réalisateurs jouent clairement avec les nerfs des fans.



Et depuis la soirée du 20 septembre 2018, la communauté Marvel est en ébullition. Les frères Russo ont publié une photo mystérieuse où Joe Russo pose dans un décor de tournage d'Avengers 4, face à son ordinateur.

Jusque-là rien de transcendant. Mais, la légende "Look Hard" ("Regardez bien") indique que ce cliché recèle de nombreuses informations cachées. Viennent-ils de glisser le titre définitif du film dans cette photo ? Les internautes en sont persuadés et il n'en fallait pas plus pour qu'ils décortiquent minutieusement le cliché à grands renforts de montages. Attention, la suite du texte contient de potentiels spoilers.

Four A's.

A4

AVENGERS 4



You can't hide anything from me. pic.twitter.com/MTk00CJRSH — Greywaren (@Jimmy2495) 19 septembre 2018

"Avengers : End Game" ?

C'est la théorie la plus populaire. Avengers 4 se nommerait en réalité Avengers : End Game, en référence à la réplique de Doctor Strange dans Avengers : Infinity War. Juste après que Thanos ne s'empare de la Pierre du Temps, le Sorcier Suprême souffle à Iron Man : "We are in the end game". La phase finale est proche... De plus, en juillet 2018, Trent Opaloch, photographe pour les précédents films Marvel a dévoilé sur son CV qu'il avait travaillé sur Avengers : End Game.

"Avengers : Assemble" ?

D'autres internautes ont réalisé un autre montage, dévoilant que deux A se distinguent de la photo. Les deux lettres formeraient alors Avengers Assemble (Avengers Rassemblement), qui pourrait être aussi le titre. Cela fait référence à la série animée éponyme, adapté du comics de 1963 de Stan Lee et Jack Kirby.



Dans cette aventure, les membres fondateurs des Avengers sont rejoints par le Faucon, les Gardiens de la Galaxie et d'autres héros et héroïnes Marvel pour affronter de grandes menaces. Un scénario que l'on retrouvera dans Avengers 4 puisque les survivants au génocide de Thanos vont devoir redoubler d'efforts pour trouver des alliés et se rassembler.

"Avengers : Eternity" ?

Parce que les fans ont des yeux partout, un autre titre semble se dévoiler. Et il commence à devenir populaire, grâce à une interview de Joe Russo qui date de mai 2018. Comme le rappelle Comic Book, il avait alors expliqué que "le titre qui se rapproche le plus de celui d'Avengers 4 est Avengers Forever". Il peut s'agir d'une blague de la part du réalisateur, qui comme Mark Hamill, adore troller les fans. Mais, les internautes lient quand même Eternity (Eternité) et Forever (Pour toujours).

Quid de la machine ?

Enfin, vous pouvez remarquer une sorte de machine à gauche de Joe Russo. Elle suscite beaucoup d'interrogations. Il pourrait s'agir de celle aperçue dans Ant-Man et la Guêpe : c'est elle qui permet à Scott de se rendre dans le Royaume Quantique à la fin du film. La machine est alors dans un van, contrôlée par Hank Pym, Hope et Janet Van Dyne avant qu'ils ne disparaissent en poussière. Si c'est le cas, cela veut dire que le Royaume Quantique aura un rôle important dans l'intrigue, comme le suggèrent de nombreuses théories.

Pour d'autres, c'est le réceptacle du Tesseract (Pierre de l'Espace) que les Avengers gardent dans leur QG. Mais, la photo utilisée ci-dessous ne se trouve pas dans Avengers : Infinity War, il pourrait donc s'agir d'un montage photo. Dans tous les cas, les fans élaborent de très nombreuses théories sur Twitter, tandis que les frères Russo gardent le silence. Et si cette image de Joe Russo n'était qu'une blague et les réalisateurs de grands trolls ? Le doute est permis et en attendant la sortie d'Avengers 4, ils peuvent se permettre de jouer avec les nerfs du public.