Joe Russo se confie sur l'arrivée des X-Men dans les films Marvel

publié le 06/12/2018 à 15:04

C'est un rêve de gosse pour de nombreux fans : voir au cinéma les Avengers avec les X-Men. Grâce au rachat de la Fox [qui détient les droits d'exploitation de Deadpool et des mutants] par Disney, ce n'est plus qu'une question de temps.



En septembre 2018, Bog Iger, le grand patron de Disney, révélait que les X-Men vont intégrer l'univers Marvel sous le patronage créatif de Kevin Feige, le boss de Marvel Studios. Deux mois plus tard, c'est au tour de Joe Russo de parler de l'arrivée des X-Men (à défaut de dévoiler la bande-annonce d'Avengers 4, pourraient souffler quelques fans).

"Je suis sûre [que les X-Men vont arriver dans le MCU]. Je suis certain que Kevin Feige, qui a une longue carrière dans le business, va introduire ces personnages dans le grand univers Marvel", confie Joe Russo au média américain Insider. Une déclaration qui ne manquera pas d'accroître l'impatience des fans, en attendant cette super-réunion.

Des personnages de la Fox peuvent-ils rejoindre les castings des prochains Marvel ?

C'est une question qui peut tarauder l'imagination des fans. Imaginer Deadpool qui vient sauver les Avengers et Captain Marvel dans Avengers 4 (avril 2019), Spider-Man qui se retrouve avec les X-Men dans Spider-Man : Far From Home (juillet 2019) ou encore Tornade et Black Panther qui tombent amoureux, comme dans les comics, dans Black Panther 2.



Les rencontres sont infinies, mais il est encore bien trop tôt pour découvrir si elles sont réalisables. "Nous n'avons pas parlé spécifiquement avec Kevin du moment où il le fera [inclure les X-Men dans les films], mais je suis convaincu que cette acquisition a créé une énorme plus-value pour Marvel et les histoires qu'ils vont raconter", conclut Joe Russo.



Comme le deal Fox-Disney se clôture en janvier 2019, il faudra certainement encore attendre de longs mois avant que Kevin Feige ne puisse utiliser les héros et héroïnes Fox dans les films Marvel... Mais, on pourrait très bien avoir un cameo des mutants dans Avengers 4, comme ce fut le cas dans Deadpool 2.