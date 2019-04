Peut-on voir "Avengers : Endgame" sans avoir vu les autres films Marvel ?

publié le 24/04/2019 à 15:31

La communauté Marvel est en ébullition. Les fans de la Maison des Idées attendaient avec impatience la sortie d'Avengers : Endgame, l'ultime volet de la saga superstar de la décennie et premier film à réunir au sein d'une même aventure les super-héros et super-héroïnes du MCU, l'Univers cinématographique Marvel.



Avengers : Endgame était déjà un phénomène bien avant sa sortie ce mercredi 24 avril. Les billets pour les avant-premières se sont vendus en un temps record. Le film conclut un cycle de films Marvel démarré il y a 11 ans et constitue la plus grande saga pop culture jamais vue au cinéma. Il promet d'apporter des réponses au tragique Avengers : Infinity War, sorti en 2018.

Et si certain(e)s néophytes n'ont pas encore été touché(e)s par l’engouement des fans Marvel autour du film, ils et elles peuvent tout de même avoir envie de regarder Avengers 4. Mais, cela est-il vraiment possible sans avoir vu un seul des 21 films précédents ? L'équipe de RTL Super vous éclaire sans spoilers.

> Avengers : Endgame - Nouvelles images (VOST)

Oui, grâce à une intrigue accessible

Avengers : Endgame a beau être la suite directe d'Avengers : Infinity War, vous allez comprendre ce dont il est question. Peut-être pas toutes les conséquences de l'acte de Thanos dans Infinity War sur les personnages, mais vous saisirez qu'il est le grand méchant de l'histoire et que les survivants veulent à tout prix trouver une solution. Pour la suite de l'aventure, qui est dense, chacun des personnages va expliquer ce que sera cette mission et rappeler par la même occasion l'importance des Pierres de l'Infini, qui ont parcouru pratiquement les 22 films du MCU.

Mais, vous allez passer à côté de nombreuses références

Nous n'allons pas vous mentir, commencer votre entrée dans l'univers Marvel au cinéma par ce film, serait comme démarrer un repas par le dessert, ou si vous êtes fans d'Harry Potter, entrer dans l'univers du sorcier avec Les Reliques de la Mort : Partie 2. Vous voyez le topo ? Dans tous les cas, vous allez passer un excellent moment, car le film est réussi, visuellement beau, divertissant et émouvant.

Et vous gâcher un certain plaisir pour les 21 autres films

Mais, ce serait gâcher votre plaisir pour la suite si vous regardez les autres films Marvel. Avengers : Endgame est, en effet, une conclusion d'un cycle, il est donc bourré de références aux précédents films. Des moments de nostalgie et "fan service" qui tomberont comme un cheveu pour la soupe pour les néophytes, sauf si vous avez lu certains comics comme Civil War ou The Infinity Gauntlet. Sinon, notre article récapitulatif des précédents épisodes de la saga vous fera gagner du temps avant de voir Avengers 4.