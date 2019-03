publié le 13/03/2019 à 16:00

Nick Fury (Samuel L. Jackson) transcende Captain Marvel. C'est la première fois que l'ancien chef bourru du S.H.I.E.L.D (dissous dans Captain America 2) montre qu'il est un personnage humain, drôle et attachant.



Plus encore, c'est dans ce film qu'est résolu l'un des grands mystères de Nick Fury. L'origine de son accident qui le laisse borgne de l’œil gauche. Attention, si vous n'avez pas vu Captain Marvel, passez votre chemin, car la suite contient des spoilers.



Dans Captain Marvel, l’œil gauche de Nick Fury est malmené. Son arcade sourcilière est éclaté dans un accident de voiture, lorsqu'il se rend compte qu'un Skrull a pris l'apparence de l'agent Phil Coulson. Avec une poche de glace, Fury parvient à calmer la blessure, bien que sa pupille soit baignée de sang pendant un certain temps. L’œil est guéri, mais c'est l'attaque de Goose, un Flerken, qui lui sera fatal.

Le coup de griffe de trop

Jusqu'à présent, on ne savait rien. Dans Captain America 2, il confie simplement à Steve Rogers : "La dernière fois que j'ai fait confiance à quelqu'un, j'ai perdu mon œil". Certains étaient loin d'imaginer que Nick Fury a accordé sa confiance à un chat, et non un agent du S.H.I.E.L.D. Avant de le voir dévorer les Krees de la StarForce et engloutir le Tesseract, Goose est un chat ordinaire, dont Fury devient très vite gaga. Ce qui donne lieu à des scènes hilarantes dans l'histoire. Jusqu'à l'accident. Excédé par les câlins de Fury, Goose le griffe au visage lors du retour sur Terre. Si l'agent du S.H.I.E.L.D rassure ses compagnons, les Skrulls ont bien compris la gravité de la situation.

Goose, star de "Captain Marvel" Crédit : Marvel Studios

Mais, Fury n'avouera jamais la vérité comme on le devine dans la scène de son bureau. Coulson lui demande s'il a vraiment perdu son œil dans un combat contre un Kree pour récupérer le Tesseract. Réponse du principal intéressé : "Je ne peux affirmer ou réfuter cette affirmation". La légende Fury est née. L'histoire ne nous dit pas où est ensuite passé Goose, après avoir recraché la Pierre de l'Espace, dans la seconde scène bonus.