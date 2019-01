publié le 24/01/2019 à 18:55

Depuis l'annonce de son arrivée au casting d'Avengers 4, Katherine Langford est au cœur de nombreuses théories. L'actrice de 13 Reasons Why, tout comme les frères Russo, gardent le mystère autour de son rôle. Mais, une récente photo sur l'instagram de Katherine Langford relance les rumeurs autour de son identité. Attention, la suite contient de potentiels spoilers.



Sur Instagram, Katherine Langford a en effet posté une photo de sa nouvelle couleur de cheveux. Elle est désormais rousse. Il n'en fallait pas plus pour que la communauté Marvel, impatiente de découvrir le moindre détail sur Avengers 4 avant sa sortie, s'enflamme. Fille de Tony Stark et Pepper Potts, héritière de Ronin... beaucoup de théories sont évoquées sur les forums et les réseaux sociaux, sans que l'actrice australienne n'y réponde.

Nul doute qu'on découvrira qui est vraiment Katherine Langford lors de la sortie d'Avengers 4. En attendant le 24 avril 2019, tour d'horizon des hypothèses les plus populaires sur l'héroïne qu'elle pourrait incarner.

Morgan, la fille de Pepper Potts et Tony Stark

C'est la théorie la plus populaire auprès des fans. Et selon le journaliste Jeremy Conrad de MCU Cosmic, qui a de nombreuses sources chez Marvel, Katherine Langford incarnera la fille de Tony Stark et Pepper Potts. Avengers 4 posséderait donc un énorme saut dans le temps, car l'actrice a 22 ans.



La théorie n'est pas si improbable, puisque dans Avengers : Infinity War, Tony annonce à Pepper qu'il a rêvé qu'elle était enceinte. Si cette dernière lui répond par la négative, elle pourrait tomber enceinte après le claquement de doigts de Thanos. Il y a quelques mois, Gwyneth Paltrow avait d'ailleurs laissé échappé que les deux héros "sont mariés et ont un enfant".

Lila Barton, la fille de Clint et Laura Barton

Lila Barton (Imogen and Isabella Poynton) dans "Avengers 2 : l'Ère d'Ultron) Crédit : capture d'écran YouTube

La première fois qu'on découvre Lila Barton (avec beaucoup de surprises), elle est âgée d'une dizaine d'années dans Avengers 2 : l’Ère d'Ultron. Clint Barton a caché sa vie de famille grâce au service de protection du S.H.I.E.L.D, supervisé par Nick Fury.



Lila pourrait apparaître dans l'intrigue si les Avengers survivants voyagent bien dans le temps. Mais, cette fois-ci, il se rendrait dans le futur, puisque la Lila Barton de Katherine Langford a une vingtaine d'années, contrairement à la petite Lila d'Avengers 2. À moins qu'elle apparaisse à la fin d'Avengers 4, qui se déroulerait bien dans le futur, pour montrer que la relève d'Hawkeye-Ronin, est assurée, après sa retraite ou sa disparition dans l'ultime combat contre Thanos.

Kate Bishop

Kate Bishop fait son apparition dans les comics en 2005 Crédit : Marvel Comics

Kate Bishop, alias Hawkingbird apparaît dans les comics en 2005. Elle n'est pas la fille de Clint Barton (Hawkeye-Ronin), mais du magnat de l'édition Derek Bishop, très lié au monde du crime. Membre des Young Avengers, elle récupère l'uniforme d'Hawkeye (Clint Barton) et devient ainsi Hawkingbird. Elle n'a pas de super-pouvoirs mais un entraînement à toutes les armes de combats en béton. Après avoir été victime d'un enlèvement, puis d'un viol, Kate s'entraîne dans la meilleure des écoles pour devenir une redoutable attaquante.





Quel rapport avec Avengers 4 ? Kate Bishop pourrait apparaître pour lancer la nouvelle générations de héros et héroïnes Marvel des Young Avengers. Selon le média américain We Got This Covered, la Maison des Idées travaillerait sur un prochain film consacré à la relève des Avengers. L'actrice Emma Fuhrmann aurait d'ailleurs été recrutée pour incarner Cassandra Lang (la fille d'Ant-Man), alias la super-héroïne Stature.