Johnny Hallyday, Louane, Kendji Girac... Les artistes qui ont marqué 2018

L'événement musical de 2018, c'est évidemment Johnny Hallyday. Un peu plus d'un an après sa disparition, Johnny a fait l'événement toute l'année. D'abord pour de sombres histoires d'héritage. Et, surtout pour la sortie le 19 octobre de son ultime album, baptisé Mon pays c'est l'amour.



Près de 1,5 million de Français ont acheté cet album posthume du rockeur. Johnny Hallyday définitivement hors norme, puisqu'il a pulvérisé le record du meilleur démarrage dans l'histoire de la musique en France. Depuis sa mort, ses disques et compilations cartonnent. Un exemple : L'album de sa vie, en 100 titres a séduit près de 250.000 fans, c'est la troisième plus grosse vente de l'année.

Autre artiste à avoir marqué 2018, Maître Gims. Son troisième album solo, Ceinture noire, s'est écoulé à 350.000 exemplaires. 40 chansons, 3 éditions. Une méga-tournée l'an prochain. Le rappeur à lunettes noires est devenu un chanteur populaire grâce à son rap-variété familial.

2018 dominée par de jeunes talents

Un nouveau genre sur lequel surfent aussi le duo BigFlo & Oli. Les frères toulousains cartonnent avec La vraie vie, plus de 100.000 disques vendus en un mois.



Soprano 150.000 avec Phoenix et encore 100.000 en 2018 pour son précédent opus L'everest. Des chiffres qui confirment la bonne santé du rap. Dadju, Orelsan, JUL sont dans le top 50. L'année 2018 a globalement été dominée par de jeunes talents. 5e du top : 200.000 ventes pour Kendji Girac avec Amigo son troisième album.

7ème du top annuel : Louane écoule encore 150.000 copies de son deuxième opus. Près de 450.000 en cumulé depuis sa sortie. Louane sacrée Album RTL de l'année. Une émission spéciale est d'ailleurs prévue le 31 décembre dès 20h sur RTL.



Un autre jeune talent qui a confirmé tout l'étendue de son talent : Eddy de Pretto. 200.000 Français ont adoré partir en Cure. Moitié moins pour Jain avec Soldier. Autour des 100.000 il y a aussi Amir et Slimane qui passent le cap du deuxième disque avec brio.



Claudio Capeo démarre lui aussi très bien. Tout comme Jérémy Frérot en solo. Et Juliette Armanet a pu surfer sur sa Victoire de la révélation : près de 300.000 exemplaires en cumulé pour Petite Amie.

Les retours de 2018

Ils ont réussi un parfait retour pour cette année 2018. Des valeurs sûres comme Zazie. Speed, l'un des tubes de l'été, a boosté les ventes de son album Essenciel, plus de 100.000 fans ont été séduit.



Un cap dépassé par Eddy Mitchell, Zaz, le groupe Muse ou Patrick Bruel en quête de nouveaux sons avec l'entêtant Ce soir on sort.

Ils sont tous passés dans "Laissez-vous tenter"

Des grands noms de la chanson qui sont tous passés par Laissez-Vous Tenter, cette année... À l'instar de Mylène Farmer, venue en direct sur RTL défendre Désobéissance, son onzième enregistrement.



Autre grand moment cette année ? Les confidences exclusives de Mick Jagger, le leader des Rolling Stones. Et puis on retient évidemment l'entretien de Jane Birkin qui - dans son autobiographie - explique pourquoi elle adore entendre son nom en France.

Les succès inattendus de 2018

Si l'on doit en retenir un, ce serait celui du groupe Trois Cafés Gourmands. Ils sont corréziens. Inconnus au bataillon et amateurs il y a encore quelques mois. Leur disque Un air de rien a déjà séduit 150.000 français.



D'autres révélations ont fait du bien à la chanson... Elles se disputeront en février la Victoire de la révélation. D'abord l'épatante Clara Luciani. 50.000 fans pour son très beau disque Sainte-Victoire. Et la Belge Angèle avec son Brol - qui ne manque pas de panache - est déjà sur la platine de 100.000 personnes.

Les déceptions de 2018

Après les artistes au top, quelques grands noms ont, eux, eu un peu plus de mal... On retiendra Marc Lavoine, Jenifer, Pascal Obispo, Michel Polnareff, Gaëtan Roussel ou Chris(tine And The Queens). Tous en-dessous ou autour des 50.000 albums vendus. Des scores décevants pour des artistes de talent.



Un enseignement aussi ? La télé et le cinéma boostent les ventes de disques. Le carton du film Bohemian Rhapsody fait vendre des compilations de Queen comme des petits pains. Leur best-of Platinium Collection a séduit 80.000 acheteurs.



Idem pour la bande originale de A Star Is Born avec Lady Gaga. 100.000 ventes pour celle qui pourrait décrocher un Oscar en février. Enfin, le succès mondial de la série La Casa De Papel a accouché de sept reprises de Bella Ciao. On s'en serait bien passé...



D'ailleurs l'album le plus vendu dans le monde cette année est une bande originale. 5 millions d'exemplaires écoulés dans le monde pour The Greatest Showman avec Hugh Jackman.

Ils nous ont quittés en 2018

Encore une année triste au rayon musique... L'immense Charles Aznavour, la belle France Gall, mais aussi Jacques Higelin, Maurane, Rachid Taha, Yvette Horner, Rose Laurens, Aretha Franklin, le DJ Avicii et Dolores O'Riordan, chanteuse des Cranberries. Le compositeur Francis Lai et le pianiste Gérard Jouannest.