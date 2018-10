publié le 12/10/2018 à 12:35

La chanson a douze ans. D'accord, le titre présent plage 7, extrait du nouvel album de Pascal Obispo, paru ce vendredi 12 octobre, a mis du temps à sortir. Enregistré avec Isabelle Adjani et Youssou N'dour ce morceau a une histoire singulière.



"Nous avions commencé un projet avec Isabelle et puis on n'est jamais allé au bout mais on a quand même réussi à finir quelques chansons à l'époque et notamment celle-là [D'accord, ndlr] (...) J'avais envie de lui demander si on pouvait extraire (un titre) de notre projet et elle a choisi cette chanson (...) J'adore Isabelle, c'est une très grande actrice, d'une très grande sensibilité, très intelligente et rebelle, un peu comme mon album 'Obispo'", a-t-il déclaré au micro de RTL.

Quand on lui pose la question de savoir s'il sera possible un jour d'entendre cet album commun entre lui et Isabelle Adjani, l'artiste de 53 ans reste énigmatique : "Je ne sais pas, on verra bien mais en tout cas c'est un vrai cadeau de l'avoir sur ce disque".