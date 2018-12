Chris(tine and the Queens) livre une prestation épatante à l'AccorHotels Arena

Chris(tine and the Queens) a livré une incroyable prestation à l'AccorHotels Arena

publié le 19/12/2018 à 09:42

Chris n'a rien fait comme les autres. La lumière ne s'est pas éteinte. Pourtant elle est apparue sur scène. Pantalon noir, chemise rouge très ouverte. Chris étonne d'abord par l'énergie épatante qu'elle dégage. Entourée de six danseurs et quatre musiciens, elle danse pendant pratiquement tout le concert.



Comme si, Damn dis-moi, Le G, Science fiction... Elle enchaîne les titres. Les 20 premières minutes se joueront salle allumée. Troublant, il n'y a aucune vidéo, quasi pas de décor à part une image fixe de montagne en fond de scène, des jeux de lumières d'une simplicité déroutante.



Chris(tine and the Queens) va déconstruire pendant 1h45 l'idée même d'un concert pop. Certains sont restés à côté. Elle nous embarque dans cette proposition ambitieuse : mélange de danse contemporaine et de chant. Mise en scène minimaliste. Dans la fosse, les smartphones sont rares. On observe cette bande qu'on croirait sortie de West Side Story. Les gestes sont simples, précis. Il n'y a pas de temps mort, Chris reprend ses premiers succès.

Chris sur la scène de l'AccorHotels Arena avec ses danseurs le 18 décembre 2018 Crédit : FRANCOIS GUILLOT / AFP

Et l'artiste de 30 ans a poussé la mise à nue encore plus loin. Au sens propre en dansant en soutien-gorge un solo. Et au sens figuré en revisitant a capella, avec le public, la ballade Nuit 17 à 52. Moment d'émotion assez intense où elle prouve qu'il n'y a pas que son corps qu'elle a musclé mais aussi la voix. Elle apparaît sous une neige fine pour Goya Soda. Ou slalome entre des cascades fines de sable pour La Marcheuse.



Chris est audacieuse. La vélocité de sa danse cohabite avec des moments suspendus. Le tout sur une scène déshabillée. L'artiste sera de retour en France dès le 5 juillet avec une tournée des festivals.

Elle se produira notamment au MainSquare, aux Eurockéennes, aux Francofolies ou encore aux Vieilles Charrues. Il reste quelques places pour le concert de ce soir à Bercy. Le show sera d'ailleurs retransmis en direct sur TMC. Son album Chris est toujours disponible.

Chris(tine) and the Queens a livré une prestation de haute volée à l'AccorHotels Arena le 18 décembre 2018 Crédit : FRANCOIS GUILLOT / AFP