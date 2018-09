publié le 21/09/2018 à 18:15

Trois ans après avoir dévoilé son tout premier album baptisé Zanaka, écoulé à 650.000 exemplaires, Jain est de retour. L'interprète de Makeba vient de publier son nouveau disque intitulé Souldier. La jeune artiste poursuit son exploration musicale. Elle a livré une performance tonitruante avec ses chansons Alright (un carton absolu qui cumule près de 10 millions de vues sur YouTube), Souldier ou bien encore Star.



Dans ce deuxième projet musical, la chanteuse passe la seconde avec brio. Souldier est un disque qui se laisse apprivoiser avec le temps, au fil des écoutes. Fille d'expatriés à la "jeunesse déroutante", selon ses mots, Jain range aussi au placard sa robe à col Claudine au profit d'une combinaison bleue.

Jain partira en tournée l'an prochain. Toujours seule en scène mais avec cette fois-ci une télécommande sur son bras qui guide son ordinateur.

Jain présente "Alright", le premier extrait de son deuxième album Crédit : Columbia Records

Également dans "Le Grand Studio RTL"

Le duo parisien Hollydays a interprété son tube On a déjà, au clip très coloré. Extrait de l'EP L'Odeur Des Joints, paru le 12 janvier 2018. Élise et Sébastien créent le groupe avec un objectif en tête : dépoussiérer la chanson française et faire danser leurs amis dans les soirées. Ils se sont fait connaître sur internet avec des reprises de classiques de la chanson française.



En 2015, ils sortent le titre Les insatisfaits. Le clip, impactant et émouvant, se propage sur les réseaux sociaux et leur ouvre un nouveau public. Lilly Wood and the Prick leur propose d'assurer la première partie de leur tournée, le groupe enchaîne alors les dates à travers la France.



Leur album Hollywood Bizarre sortira le 2 novembre 2018.

"Hollywood Bizarre" sortira le 2 novembre 2018 Crédit : Polydor

Après un premier album, baptisé Higher (2016), salué par la critique, la jeune belge de 23 ans, révélée dans l'émission The Voice (en Belgique), revient avec un nouvel album montrant toutes les facettes de son talent. Alors qu'elle chantait jusqu’à présent exclusivement en anglais, Alice chante désormais aussi en français.



Elle expose ainsi toute la palette de ses influences, que ce soit la pop éthérée des scandinaves, la pop catchy anglo-saxonne ou bien encore la chanson française. Avec le morceau Malade, un hymne pop autobiographique entêtant co-écrit avec Vianney, la jeune femme a fait sensation dans Le Grand Studio RTL.



Son deuxième projet musical est attendu pour janvier 2019.



"Malade" est extrait de son prochain album prévu pour 2019 Crédit : Capture d'écran YouTube/ Compte aliceontheroofVEVO

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.