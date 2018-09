publié le 07/09/2018 à 18:25

Elle a conquis le public lors de sa prestation scénique dans les studios de Neuilly-sur-Seine. Zazie a interprété six titres dans le Grand Studio RTL, diffusé samedi 8 septembre à partir de 15 heures.



Après trois années passées loin des studios, Zazie revient en force avec un puissant dixième album, intitulé Essenciel. Elle nous emporte dans une folle ronde pop, synthétique et organique à la fois, soulignée par la tension des cordes. Son interprétation de Speed, un hymne à l'amour contemporain a électrisé la salle.

Ce nouveau disque, composé de douze chansons, évoque une pléthore de sujets, notamment la violence, mais de façon intime, comme en témoignent les morceaux Waterlo et Nos âmes sont. Elle présentera son nouvel album, Essenciel, sur scène, à travers une tournée prévue pour l'année 2019.

Pochette de l'album "Essenciel", sorti le 7 septembre 2018 Crédit : Label 6&7

Également dans "Le Grand Studio RTL"

Le groupe franco-gallois, Shake Shake Go a transporté le public du Grand Studio RTL, avec leur interprétation de Come back to me. Le jeune groupe, composé de Poppy Jones, Marc Le Goff, Kilian Saubuss (à la batterie) et Virgile Rozand (à la guitare) s'est d’abord fait connaître en Angleterre, en faisant la première partie du chanteur James Blunt, en 2014.



Leur premier album, All in time, a été couronné de succès avec 60.000 CD vendus et des dizaines de millions de streams. Leur nouveau projet musical, Homesick, sortira le 14 septembre 2018.





"Homesick" est le deuxième album studio du groupe Crédit : Beaucoup Music

Enfin, Lance Priester, révélé par l'émission de M6, Audition Secrète, a interprété son single Satellite ( le clip vidéo, publié le 21 août 2018, cumule près de 600.000 vues). Le jeune chanteur de 21 ans, d'origine hollandaise, est un grand timide à la voix sensible. C'est très tôt, que ce jeune artiste prometteur a appris la musique de façon autodidacte, en reproduisant les morceaux joués par sa mère.

Lance Priester a partcipé à l'émission "Audition Secrète" diffusée sur M6 Crédit : Capture d'écran YouTube/Compte Lance Priester

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.