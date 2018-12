publié le 21/12/2018 à 11:21

Il fait son grand retour musical. Louis Bertignac, le cofondateur du groupe de rock français Téléphone, revient avec un nouvel album baptisé Origines. Le résultat est très convaincant. Il y interprète quatorze chansons anglophones qui ont marqué sa vie. L'artiste de 64 ans a raconté la naissance de cet album concept sur l'antenne de RTL.



"Je me suis mis à travailler sur un nouvel album mais ce n'est pas celui-là. C'était un peu la distraction en fait. Comme un exercice de style. D'abord j'ai écouté une chanson, dans la voiture, de Rod Stewart. Je trouvais ça jolie. Je me suis amusé à chanter en français dessus, à remplacer son texte vaguement par des mots en français et je me suis dit 'oui pourquoi pas ? Tiens ça va me faire un truc, ça va m'occuper ce soir. Je vais l'enregistrer et je vais traduire en français'. Et j'étais content du résultat", a-t-il confié.

C'est seul que Louis Bertignac a traduit et écrit les chansons qui composent son nouveau CD. "Je me suis mis à faire un deuxième la semaine d'après et puis un troisième, un quatrième... Se remettre à écrire des paroles. Ce que je n'ai pas fait depuis au moins quatre ou cinq albums. Je faisais toujours faire ça par des gens plus doués que moi.(...) Eh bien je me suis rendu compte que ce n'était pas si compliqué que ça et que ça me plaisait pas mal", a déclaré l'ex-coach de The Voice.

Jeune à jamais, adaptation de Forever Young, classique de Bob Dylan fait partie des chansons à retrouver dans Origines, le nouvel album de Louis Bertignac, sorti le 16 novembre 2018.

"Origines" est sorti le 16 novembre 2018 Crédit : Very Cords Records