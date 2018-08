et Nassim Aziki

publié le 29/08/2018 à 12:09

Jenifer prépare sa rentrée musicale. Deux ans après son album, baptisé Paradis Secret [vendu à plus de 40.000 exemplaires, ndlr], la chanteuse peaufine son huitième album studio. Un disque très attendu par ses fans, qui sortira le 26 octobre 2018 et pour lequel l'artiste a décidé de tout changer.



Nouveau manager [son ancien manager Franck Verron a été remplacé par Thierry Saïd, en charge de Matt Pokora], nouvelle maison de disques [elle est désormais en contrat avec TF1 musique], l'artiste s'offre un nouveau départ. L'actuelle Jury de The Voice Kids nous dévoile, ce mercredi 29 août, un premier extrait du morceau Notre idylle, très pop.

Pour ce nouveau projet, Jenifer s'est entourée de plusieurs grands noms de la scène musicale française. On retrouve ainsi, Christophe Maé [il lui a écrit deux chansons], Paul École [la plume de Calogero], Slimane, le vainqueur de la saison 5 de The Voice, avec qui elle partage un duo.

Et surprise, l'ex-participante de la Nouvelle Star, Yseult, figure aussi parmi les noms des personnes avec qui l'interprète de Donne-moi le temps a collaboré. L'album Nouvelle page, sera disponible le 26 octobre 2018.



> Jenifer - Notre idylle (Clip officiel)