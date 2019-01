publié le 29/10/2018 à 09:16

Après six ans d’absence, Marc Lavoine est de retour sur la scène musicale. Comme un clin d'oeil, l'artiste a sorti en mai 2018, son douzième album intitulé "Je reviens à toi". Un disque de 10 morceaux, enregistrés à Los Angeles, où le chanteur collabore notamment avec Benjamin Biolay et son fils Roman.



"Ce qui me pousse à écrire, c'est aussi ça, le désir de vivre" confie l'artiste au micro de RTL. Celui qui n'avait plus sorti d'album depuis Je descends du singe en 2010 est de retour avec un album d'une très grande élégance. Plein de poésie, Marc Lavoine y consacre même un morceau à Arthur Rimbaud (Elle est beau comme Rimbaud). "Le premier poème que mon père m'a fait lire, c'était Le Dormeur du val. Ça m'a totalement bouleversé, c'est à partir de là que j'ai ouvert les yeux. Je voyais dans la poésie, des choses qui me semblaient logiques, et dites avec un style qui me touchait. J'y voyais ma bohème.", raconte le chanteur.

Avec ce douzième album, l'artiste de 56 ans ne cache pas son amour pour la capitale. "Paris est un personnage. Il faut qu'il continue à être ce qu'il est, un personnage libre, populaire.(...) C'est un quartier (Saint-Germain-des-prés) qui m'a toujours ému, bouleversé. J'y reviens souvent et je voulais à travers lui revenir à mes 15 ans", explique l'artiste en faisant référence au morceau éponyme de l'album, Je reviens à toi.

Sera-t-il l'Album RTL de l'année 2018 ? Du 29 octobre jusqu'au 11 novembre, vous pourrez voter pour votre enregistrement favori, parmi les 12 proposés par les équipes artistiques de RTL.

