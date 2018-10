publié le 03/10/2018 à 10:50

C'est l'événement musical de cette rentrée 2018. Après trois ans d'absence, Mylène Farmer revient en force avec son onzième album studio, intitulé Désobéissance. Sorti le 28 septembre 2018, celui-ci dégage la force tranquille qu'on connaît de l'artiste.



Sur la pochette du disque, l’interprète de Sentimentale apparaît impériale, nonchalamment assise sur un large fauteuil vert, avec un fin sourire, en blouson de cuir avec bottes de cavalière et chemise à jabot, comme si elle était tout juste rentrée du champ de bataille. On retrouve le look de Libertine (1986), mais avec moins de maquillage, sur la pochette.

Elle est à la fois l'héroïne romantique et sexy, et la femme forte et libre, qui tient à distance les symboles du pouvoir. La chanteuse apparaît plus sereine face à ses démons, on l'entend d'ailleurs rire sans le disque. "J'ai la chance de faire un métier qui me passionne et un public qui m'aime", confie la chanteuse.

Sentimentale, l'un des sept titres de ce nouvel album est composé et produit par le DJ niçois Feder. C'est l'une des grandes réussites de ce CD. C'est à la fois classe et moderne. Feder jette dans l'univers de la chanteuse un voile électro sensuel, sombre et chaud.



"J'aime le partage, l'harmonie de voix différentes", raconte Mylène Farmer à propos de sa collaboration avec la chanteuse américaine LP sur le titre N'oublie pas.

Charles Aznavour, un auteur fabuleux

Trois jours après la disparition du monument de la chanson française Charles Aznavour, Mylène Farmer a naturellement rendu homme à l'interprète de La Bohême. "Charles Aznavour était un immense interprète, un auteur fabuleux".

"C'était quelqu'un qui a traversé le temps, toutes les époques, toutes les modes, avec une constance et c'était un homme incroyable", a confié la chanteuse avec tendresse avant d'ajouter : "Je ne le connaissais pas mais j'ai été très touchée".



Charles Aznavour qui s'est éteint à l'âge de 94 ans disait de Mylène Farmer qu'elle avait "tous les dons".

Un concert grandiose qui commencera dans le noir

Mylène Farmer donnera 6 concerts dans une nouvelle salle : la Paris Défense Arena (mise en vente le 15 octobre 2018 avec une prévente exclusive sur le site de Mylène Farmer les deux jours précédents).



"Nous avons choisi cette salle parce que j'avais envie du noir, j'ai besoin du noir pour entrer sur scène, expliquait Mylène Farmer. Comme je vais faire ces concerts en juin, il fait jour très tard. J'ai découvert cette salle, lors du concert des Rolling Stones. Elle est magique, très grande mais donne l'envie d'une intimité. Et c'est une salle couverte avec un toit."



Les fans pourront s'attendre, c'est une habitude, à une scénographique spectaculaire : "On peut s'amuser avec tout l'aspect technologique et s'attendre à quelque chose de spectaculaire et grandiose, qui me plaira et qui plaira au public.