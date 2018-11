Charles Aznavour : son fils évoque sur RTL un éventuel album posthume

publié le 14/11/2018 à 07:15

Le 1er octobre, Charles Aznavour disparaissait à l'âge de 94 ans dans son domicile du sud de la France en Provence. Mardi 13 novembre a eu lieu la messe des 40 jours qui clôturaient la période de deuil et de silence dans la tradition arménienne. Mischa, un des fils de Charles Aznavour, sort du silence pour évoquer la mémoire de son père et annoncer les projets artistiques sur lesquels sa famille travaille.



Le 5 octobre dernier, dans la cour des Invalides, un hommage était rendu à Charles Aznavour lors d'une cérémonie réunissant 200 personnalités du monde du spectacle, des politiques et des admirateurs. Des fans qui aimeraient continuer d'écouter le chanteur emblématique français.

Au sujet d'un album posthume, Mischa Aznavour révèle "qu'il était en projet avec Universal de ressortir peut-être quelques titres". Charles Aznavour "avait enregistré 5, 6 titres quand on a fait l'album encore en 2016 et d'autres étaient déjà préparés, montés, arrangés, mais il n'avait pas les voix dessus", assure son fils.

"Peut-être qu'il peut y avoir un album qui peut se faire où il y aurait six titres avec mon père, et six autres titres qu'il aurait donné à des gens qu'il appréciait beaucoup. On n'a pas encore choisi tout le monde", confie Mischa Aznavour. Il s'agirait "des chanteurs avec qui il avait des affinités".



Et ce ne serait pas le seul projet en préparation selon Mischa Aznavour. Un film créé à partir d'images tournées par Charles Aznavour en Super 8 est aussi attendu au cinéma. Une série d'animation à la télé basée sur les chansons d'amour de l'artiste pourrait également voir le jour.



