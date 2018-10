publié le 11/10/2018 à 10:29

C'est déjà une star d'internet. Angèle, cumule plus de 30 de vues sur YouTube avec ses clips vidéo, grâce à une imagerie très travaillée, acidulée, sexy et décalée. Et, elle affûte un discours dans sa musique féministe, sophistiquée et percutante. Bref, Angèle est une curiosité. Mais pas seulement.



L'album d'Angèle est un bonbon sucré et piquant qui permet à la chanson française de poursuivre sa mue. Son disque s'appelle Brol, une référence à la ville de Bruxelles. "C'est aussi une manière de parler de tous ces thèmes que j'aborde dont on aimerait se séparer mais dont on ne peut pas vraiment (...) Je parle un peu de l'ego, du narcissisme, la jalousie, c'est chaque fois des thèmes frustrants qui entourent ma vie (...) Je me permets de tout faire", a confié la chanteuse au micro de RTL.

L'album Brol est sorti le 5 octobre 2018. Plusieurs dates de concerts sont prévues partout en France, jusqu'au mois de mars 2019.



"Brol" est le 1er album d'Angèle Crédit : Angèle VL Records