publié le 31/08/2018 à 12:19

Kendji Girac fait son grand retour. Révélé dans l'édition 2014 de The Voice, le chanteur de 22 ans revient sur le devant de la scène musicale avec un troisième album enchanteur. Le disque s'intitule Amigo, et dans celui-ci le jeune artiste nous offre plusieurs ballades avec un chant plus sensuel et des morceaux plus épurés.



Le chanteur nous raconte : "Dans ce disque, on retrouve des chansons à voix, des chansons qui parlent d'amour. J'aime bien chanter des ballades, il y a des vraies mélodies et de vrais instruments".

Dans ce nouvel album, on retrouve plusieurs grands noms du paysage musical français, parmi lesquels : Vianney [il signe le morceau Tu vas manquer], Claudio Capéo [il évoque sa spiritualité dans ce redoutable duo avec le chanteur et accordéoniste français, sur le titre Que Dieu me parrdonne]. Et surprise, on note également la présence du rappeur belge Damso.

Pochette du 3e album de Kendji Girac, "Amigo" Crédit : Mercury Records

Le disque met en avant le thème de l'amitié, de l'importance de la famille et celui de sa passion des moments simples. Sa très belle chanson Autour du feu [plage 6] en est le parfait exemple. "J'ai tout fait à l'instinct, je chante au jour le jour (...) autodidacte, j'ai tout appris seul, mon père me disait débrouilles-toi et c'est ce que j'ai fait", confie Kendji Girac au micro de RTL.



Amigo est à découvrir ce vendredi 31 août. Le chanteur repartira sillonner les routes de France à partir du 1er mars 2019.