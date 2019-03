L'entretien avec Michel Polnareff signé Steven Bellery

et Steven Bellery

publié le 23/12/2018 à 19:30

C'est une interview exceptionnelle qu'on vous propose de découvrir en cette fin de week-end. Un tête à tête d'une heure avec une légende. Son regard est le plus mystérieux de la chanson française. 28 ans après Kama Sutra, Michel Polnareff est de retour.



Il a publié fin novembre Enfin !, son bien nommé dixième album studio. Une arlésienne. Un disque que beaucoup de fans n'espéraient même plus... Et pourtant le voilà. Onze morceaux dont trois instrumentaux que Michel Polnareff va nous décrypter dans cette Polna Interview !

Fin novembre, Steven Bellery a eu la chance de s'envoler pour Las Vegas aux Etats-Unis. Il avait rendez-vous un mardi soir à 18h avec la star au Caesars Palace, l’un des hôtels les plus luxueux du Strip, la folle artère des casinos. L'interview a finalement débuté à 23h passées après avoir partagé une assiette de sushis. Danyellah, sa compagne était là. Louka, leur fils était resté chez eux, à 4 heures de route, à Palm Springs, école oblige... Michel Polnareff avait réservé une suite avec vue panoramique. Histoire de contempler la ville du vice. Un cadre idéal pour découvrir ce tout nouvel album.

Pendant un heure, on va plonger dans ses nouvelles chansons, leur création rocambolesque, l'enregistrement encore plus fou, la pression de devoir sortir ce disque, la relation que Michel Polnareff entretient avec son fils. Sa prétendue panne d'inspiration. Ou encore sa future tournée.



Bienvenue dans la PolnaInterview sur RTL.

