publié le 04/10/2018 à 11:00

Ils sont à surveiller de très près. Trois Cafés Gourmands est un groupe de musique composé de trois Corréziens (Mylène, Sébastien et Jérémy), inconnus au bataillon. Il y a quelques mois de cela, une maison de disques les repère et leur offre un contrat pour enregistrer un disque. Leur première chanson A nos souvenirs a été le succès inattendu de l'été 2018. Le clip vidéo totalise près de 23 millions de vues sur YouTube depuis début juillet 2017.



Leur premier album, intitulé Un air de rien, est prévu pour le 5 octobre 2018. Douze titres très originaux qu'ils chantent en solo, en duo ou en trio. C'est un album pop-folk musette produit comme à la maison.

"On se connaît depuis qu'on est petit, depuis bébé (...) Jérémy et Mylène sont allés à l'école ensemble, à la maternelle (...) Moi [Sébastien,ndlr] je leur ai dit que je souhaitais participer à l'aventure dès l'adolescence et puis voilà, ça a continué (...) On faisait des reprises de chansons françaises jusqu'au moment où les premières compositions sont arrivées", explique le groupe au micro de RTL.

"Un air de rien" sortira le 5 octobre 2018 Crédit : WM FR Affiliated/Play Two

Le trio partira en tournée à partir du 1er mars 2019 dans toute la France.

> Trois Cafés Gourmands - À nos souvenirs [Clip officiel]