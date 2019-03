publié le 28/12/2018 à 08:15

2018 est marquée par le changement. Après l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, le gouvernement a maintenu le cap des promesses de campagne et continué les grandes réformes. À commencer par l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Quelques semaines après, la réforme de la SNCF mettait le feu aux poudres, entraînant une longue grève.



Sur le plan international, les relations diplomatiques se sont tendues entre la Russie et le monde occidental, notamment avec l'affaire Skripal. Les États-Unis et la Corée du Nord, eux, ont multiplié les menaces l'un à l'encontre de l'autre. Pendant ce temps-là, Facebook était empêtré dans l'affaire Cambridge Analytica.

En culture, le film Black Panther a amorcé une nouvelle ère dans le film politique de super-héros. Le début de l'année a également été marqué par l'incontournable mariage princier et la naissance du Prince Louis.

17 janvier : clap de fin sur Notre-Dame-des-Landes

Le 17 janvier, après des années de controverse, l'exécutif annonce l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes au profit d'un réaménagement de l'aéroport de Nantes, moins destructeur pour l'environnement que le projet attribué à Vinci en 2010.



Le 9 avril, les forces de l'ordre entament toutefois l'expulsion des quelque 200 "zadistes" venus défendre ce bocage à la biodiversité unique. 2.500 gendarmes mobiles interviennent et des habitats sont détruits à la pelleteuse.



Le 22 mai un étudiant lillois a la main arrachée en ramassant une grenade lacrymogène GLI-F4, une arme controversée que la France est la seule en Europe à utiliser pour le maintien de l'ordre.

14 février : sortie de "Black Panther"

Le 14 février, le film Black Panther sort au cinéma. Il s'agit du premier super-héros noir des studios Marvel à avoir les honneurs d'un film à son nom. Film très politique, ce long métrage se veut une nouvelle figure de proue de la diversité.



Au-delà de l'histoire fantastique de super-héros, qui se déroule dans le royaume fictif de Wakanda, en Afrique, jamais exploités par les puissances occidentales, sont évoquées en creux des questions autour du colonialisme et de l'esclavage. Ce que voulait montrer le réalisateur, c'est que les noirs américains sont aussi africains. Ils sont reliés à cette riche histoire de l’Afrique.

> VIDÉO - "Black Panther" : on décrypte la première bande-annonce haletante Crédit Image : capture d'écran | Crédit Média : RTL Net | Date : 15/06/2017

15 février : début du bras de fer sur l'héritage de Johnny Hallyday

Dans trois testaments successifs, Johnny écrit qu'il ne lègue rien à ses enfants David Smet et Laura Smet, car dit-il, "ils ont déjà reçu leur dû par le passé". Le chanteur estime donc les avoir mis, de son vivant, à l'abri du besoin et préfère préserver son héritage pour ses filles mineures, Jade et Joy. Dès son premier testament, celui de 2011, Johnny précisait déjà que David et Laura devaient "accepter que leur part d'héritage soit diminuée des montants déjà reçus".



Cet événement va ouvrir un bras de fer inédit entre l'épouse du chanteur décédé, Laura Smet et David Hallyday. Le 18 décembre, la justice a ordonné mardi le gel de 37,5% des revenus tirés des ventes d'albums de Johnny Hallyday, accédant partiellement aux demandes de ses deux aînés, David et Laura, qui réclamaient la mise sous séquestre de 75% des royalties.

4 mars : affaire Skripal

Le 4 mars, l'ex-agent double russe Sergueï Skripal et sa fille Ioulia sont retrouvés inconscients à Salisbury (sud de l'Angleterre), empoisonnés par un agent innervant hautement toxique, le Novitchok. Ils sont hospitalisés dans un état critique pendant plusieurs semaines.



Londres met en cause les services de renseignement militaire russes, le GRU, et lance un mandat d'arrêt européen contre deux Russes soupçonnés d'avoir perpétré l'attaque. La Russie dément toute implication.



L'affaire provoque une grave crise diplomatique entre Moscou et les Occidentaux, et aboutit à une vague d'expulsions réciproques de diplomates ainsi qu'à de nouvelles sanctions contre la Russie. En juin, deux autres personnes sont contaminées au Novitchok et hospitalisées à Salisbury. L'une d'elles décède.

3 avril : grève historique à la SNCF

Le 26 février, le premier ministre Édouard Philippe annonce l'adoption par ordonnances "avant l'été" d'une vaste réforme de la SNCF. Le 15 mars, l'intersyndicale appelle à une grève de "deux jours sur cinq" par semaine, du 3 avril au 28 juin.



Malgré une mobilisation unitaire inédite depuis 30 ans - 36 jours de grève répartis sur trois mois -, la loi est promulguée le 27 juin : transformation de la SNCF en société anonyme, calendrier de l'ouverture à la concurrence, fin du statut de cheminot pour les nouveaux embauchés.

23 mars : attantat à Trèbes

Le 23 mars, des attaques à Carcassonne et dans un supermarché de Trèbes (Aude) revendiquées par le groupe Etat islamique (EI) font quatre morts, dont le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, et quinze blessés. L'auteur est abattu par le GIGN.

10 avril : Facebook et l'affaire Cambridge analytica

Mark Zuckerberg a prononcé devant le Sénat américain un long discours dans lequel il fait son mea culpa. La société Cambridge Analytica a utilisé "This is your digital life", un quizz psychologique développé en 2014 pour récolter des informations sur les profils publics des utilisateurs de Facebook.



Installée par 305.000 membres du réseau social, l’application a aspiré des données sur les lieux où vivaient les utilisateurs et les pages qu’ils aimaient. Par le jeu des autorisations accordées aux applications tierces, elle a également collecté des informations concernant les amis des personnes qui ont effectué le test, affectant 86.3 millions de comptes supplémentaires.



La base de données ainsi constituée a permis à Cambridge Analytica de développer un logiciel capable de prédire et d’influencer le vote des électeurs américains en 2016.

Mark Zuckerberg, devant le Sénat américain, le 10 avril 2018 Crédit : ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

23 avril : naissance du Prince Louis

Le petit frère de George et Charlotte est né le 23 avril. Les heureux parents Kate et William avaient mis quatre jours avant de dévoiler le nom de leur dernier enfant. Louis a pour titre "Son Altesse Royale le prince ou la princesse (son prénom) de Cambridge". Un titre de noblesse dont bénéficie déjà son frère aîné George et sa grande sœur Charlotte.

Kate Middleton, lors de la naissance du prince Louis Crédits : Ben STANSALL / AFP | Date : 26/07/2018 10 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Kate Middleton, lors de la naissance du prince Louis Crédits : Ben STANSALL / AFP | Date : Le duc et la duchesse de Cambridge avec le prince Louis Crédits : Sipa | Date : Le prince Louis, fils de Kate Middleton et du prince William, est né le 23 avril 2018 Crédits : DOMINIC LIPINSKI / POOL / AFP | Date : Le prince Louis né le 23 avril. Crédits : PHOTO AP/DUCHESSE DE CAMBRIDGE | Date : Les deux familles du prince Louis : les Windsor et les Middleton Crédits : Matt Holyoak | Date : Les deux familles du prince Louis : les Windsor et les Middleton Crédits : Matt Holyoak | Date : Le prince William, accompagné de sa femme Kate Middleton et de leurs enfants : le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte et le prince Louis Crédits : Matt Holyoak | Date : Le prince Louis et Kate Middleton lors du shooting photo de Matt Holyoak Crédits : Matt Holyoak | Date : Le prince Louis et sa mère, Kate Middleton Crédits : Matt Holyoak | Date : Le prince Charles et son épouse Camilla au baptême du prince Louis, le 9 juillet 2018. Crédits : DOMINIC LIPINSKI / POOL / AFP | Date : 1 / 1 < > +

23 avril : sortie d'"Avengers : Infinity War""

Avengers : Infinity War sort dans les salles obscures. Vrai phénomène en France, le film a réalisé le meilleur démarrage en France pour un Marvel. L'instant fatidique où Thanos claque des doigts pour réduire en centre la moitié de l'univers et disperser les héros et les héroïnes Marvel est devenu culte.



Plus qu'un geste, il a désormais un nom. The Decimation. Est-ce que cela laisse présager une résurrection pour Avengers 4 ? Patience, patience... La première bande-annonce a été dévoilée début décembre.



En attendant, vibrez à nouveau en relisant la critique du film sur RTLSuper et suivez les dernières actualités sur le film ici.

8 mai : Donald Trump se retire de l'accord avec l'Iran

Donald Trump annonce le retrait des États-Unis de l'accord nucléaire signé en 2015 entre l'Iran et les grandes puissances, pour empêcher Téhéran de se doter de l'arme atomique, et le rétablissement des sanctions contre ce pays et les entreprises ayant des liens avec lui.



Le président américain reproche à l'accord d'être trop laxiste sur le volet nucléaire, et de ne pas englober les missiles balistiques de Téhéran, ni ses interventions directes ou indirectes dans plusieurs conflits régionaux, comme en Syrie ou au Yémen.



Le 5 novembre, après une première série de sanctions économiques en août, Washington rétablit des mesures punitives contre les secteurs pétrolier et financier iraniens, vitaux pour le pays.

14 mai : l'ambassade américaine à Jérusalem

Le 14 mai, l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem, qui entérine la reconnaissance par les États-Unis de la ville comme capitale d'Israël, se traduit par un bain de sang dans la bande de Gaza : une soixantaine de Palestiniens sont tués par des tirs israéliens.



Les tensions sont exacerbées depuis le début, le 30 mars, de "la grande marche du retour", caractérisée par des manifestations de Gazaouis le long de la frontière avec Israël.

19 mai : le prince Harry et de Meghan Markle se disent "oui"

Les yeux du monde entier étaient rivés sur Windsor au Royaume-Uni le 19 mai 2018. Annoncé en novembre, le mariage de Meghan Markle et du prince Harry est l'union de l'année 2018.



La cérémonie religieuse a eu lieu en la chapelle Saint-Georges, au château de Windsor, l'une des résidences de la couronne. Pas de Westminster donc, comme ce fut le cas, il y a sept ans déjà, pour Kate et William. Le 15 octobre, le couple princier, via le palais de Kensington a annoncé attendre un enfant.

Meghan Markle et le prince Harry échangent un baiser à l'issue de la cérémonie de mariage Crédits : Ben STANSALL / POOL / AFP | Date : 19/05/2018 13 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Meghan Markle et le prince Harry échangent un baiser à l'issue de la cérémonie de mariage Crédits : Ben STANSALL / POOL / AFP | Date : Le prince Harry et Meghan Markle saluent la foule depuis leur carrosse Crédits : CHRIS JACKSON / POOL / AFP | Date : Meghan Markle écoute la bénédiction Crédits : AP/SIPA | Date : Meghan Markle dans la voiture qui l'emmène à la chapelle St George Crédits : Chris Radburn/AP/SIPA | Date : Le long voile de Meghan Markle porté par les enfants d'honneur Crédits : Andrew Matthews / POOL / AFP | Date : Meghan Markle salue la foule venue l'attendre devant la chapelle Crédits : Brian Lawless / POOL / AFP | Date : Meghan Markle arrive dans la chapelle St George, à Windsor Crédits : Ben STANSALL / POOL / AFP | Date : Meghan Markle s'avance dans la nef de la chapelle St George Crédits : Danny Lawson/AP/SIPA | Date : Le prince Harry et Meghan Markle lors de leur mariage à Windsor le 19 mai 2018 Crédits : Capture d'écran RTL.fr/M6 | Date : Meghan Markle et Harry quelques minutes après leur mariage à Windsor Crédits : Sipa | Date : Le prince Harry et Meghan Markle ont échangé un second baiser lors de leur balade en carrosse Crédits : Yui Mok/AP/SIPA | Date : Meghan Markle et le prince Harry quittent le château dans une Jaguar vintage, direction la réception donnée par Charles Crédits : Steve Parsons / POOL / AFP | Date : La famille royale au complet avec ses deux nouveaux membres Meghan Markle et sa mère Doria Ragland Crédits : Kensington Palace | Date : 1 / 1 < > +

La rédaction vous recommande