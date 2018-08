publié le 19/05/2018 à 08:05

"Finally !" Les amoureux de la famille royale britannique ont pu profiter d'un spectacle rare et enchanteur pendant toute une journée avec le mariage du prince Harry et de l'actrice américaine Meghan Markle. Après des mois de préparation, l'union a eu enfin lieu ce samedi 19 mai, en la chapelle Saint George du château de Windsor, situé à l'ouest de Londres.



Le mariage était un événement festif pour le Royaume-Uni entier et était organisé avec une précision militaire. Préparatif, arrivée des invités, cérémonie, tour de calèche... Tout a été prévu par les petites mains et grands esprits qui entourent en permanence les membre de la famille d'Elizabteh II.

De l'arrivées des visages connus et moins connus dans la chapelle Saint-George, aux sermons des prêtres en passant par le style (luxueux et très étudié) de la robe de la mariée, retrouvez sur RTL.fr le déroulé de cette journée euphorique.

Suivez cette journée minute par minute

14h04 - Après un grand moment de musique classique et l'hymne God save The Queen traditionnel, le couple est sorti pour échanger un baiser face à la foule devant la chapelle.



13h37- Le prince Harry et Meghan Markle ont été officiellement déclarés mariés.

Le couple a été déclaré marié par l'archevêque de Canterbury Justin Welby, chef spirituel de l'Eglise anglicane, après avoir échangé leurs vœux, devant quelque 600 invités dont la reine Elizabeth II et une pléiade de stars.

> Meghan et Harry échangent leurs vœux Crédit Image : Dominic Lipinski / POOL / AFP | Crédit Média : RTL.fr | Date : 19/05/2018

13h30 - Grand moment d'émotion et de beauté avec l'interprétation de Stand By Me par le Kingdom Choir depuis l'aile est de la chapelle.

Karen Gibson and @TheKingdomChoir sing "Stand by me" from the West End of the Chapel #RoyalWedding pic.twitter.com/4V1avJlY3K — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 19 mai 2018

13h15 - "I will". Les deux époux se disent "oui" avec des rires et des sourires complices. Chaque réponse provoque une clameur à l'extérieur de St. George.

> Meghan Markle et le prince Harry se disent "oui" Crédit Image : RTL.fr | Crédit Média : RTL.fr | Date : 19/05/2018

13h10 - Revivez la traversée de la chapelle de Meghan Markle dans sa robe immaculée.

> Meghan Markle traverse la chapelle pour rejoindre Harry Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : RTL | Date : 19/05/2018

13h06 - Meghan sort de sa voiture et traverse la chapelle St George au bras du prince Charles. Les invités et téléspectateurs découvre sa robe blanche très sobre et une traîne imposante (qui ne dépasse pas le record de celle de Diana). La robe de mariée a été créée par la styliste britannique Clare Waight Keller, directrice artistique de la maison de haute couture française Givenchy. À la fois moderne, simple et élégante, mettant en valeur la silhouette svelte de la jeune femme de 36 ans, la robe à encolure bateau comporte une courte traîne et un long voile avec broderie en dentelle.

Meghan Markle arrive dans la chapelle Saint-George Crédit : Ben STANSALL / POOL / AFP

12h51 - Juste après la mère de la mariée, c'est le reste de la famille royale qui arrive : Charles et Camilla puis Elizabeth II et Philip. La reine a choisi un ensemble vert pomme et violet pour être remarquée de loin par la foule.

> Elizabeth II et son époux arrivent à St George Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : RTL.fr | Date : 19/05/2018

12h35 - Le prince Harry et le prince William viennent d'arriver. Des uniformes miliaires sombres presque identiques. Le marié n'a pas rasé sa barbe pour l'occasion.

> L'arrivée du prince Harry et du prince William Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : RTL | Date : 19/05/2018

12h20 - La Rolls-Royce conduisant Meghan Markle, avec son voile et son diadème, vient tout juste d'être aperçue par les caméras.

> L'arrivée de Meghan Markle dans une Rolls-Royce Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : RTL | Date : 19/05/2018

12h18 - Les premiers membres de la famille royale viennent aussi de franchir les portes de la chapelle.



12h14 - Les anciennes petites amies du prince Harry, Chelsy Davis et Cressida Bonas viennent d'arriver.



11h53 - Les stars très attendues viennent d'arriver : Amal et George Clooney, David et Victoria Beckham, Elton John et les acteurs de la série Suits, les anciens collègues de Meghan Markle. Découvrez toutes les photos des invités.

George et Amal Clooney lors du mariage de Meghan Markle et du prince Harry Crédits : Odd ANDERSEN / AFP / POOL | Date : 19/05/2018 2 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > George et Amal Clooney lors du mariage de Meghan Markle et du prince Harry Crédits : Odd ANDERSEN / AFP / POOL | Date : Victoria et David Beckham arrivent eux aussi à la chapelle Crédits : Odd ANDERSEN / AFP / POOL | Date : 1 / 1 < > +

11h42 - Il n'y en a pas que pour les invités VIP. Dans les rues de Windsor, la fanfare de la Garde Irlandaise fait le show pour les badauds.

#RoyalWedding celebrations continue in Windsor town as the Band of The Irish Guards @IrishGuardsBand play for the crowds pic.twitter.com/aSuAJPgzKm — The Royal Family (@RoyalFamily) 19 mai 2018

11h36 - La chapelle a été entièrement fleurie pour accueillir les mariés et les invités. Des fleurs exclusivement blanches du plus bel effet..

L'entrée fleurie de la chapelle St George Crédit : Sipa

11h22 - Pippa Middleton, la sœur de Kate, la duchesse de Cambridge vient d'arriver. Sa tenue de demoiselle d'honneur avait fait sensation en 2011. Avec sa robe blanche près du corps, elle avait failli voler la vedette à sa grande sœur. pour Harry et Meghan elle a préféré une tenue plus traditionnelle et printanière bleu pastel.

Pippa Middleton et son époux James Matthiews arrivent à la cérémonie Crédit : Odd ANDERSEN / POOL / AFP

10h59 - James Blunt, chanteur lacrymal et romantique, est naturellement de la partie. Il était l'un des musiciens lors du mariage entre William et Kate.

Le chanteur James Blunt et de nombreuses personnalités arrivent à la chapelle Saint-George Crédit : Odd ANDERSEN / AFP / POOL

10h57 - La chapelle continue de se remplir avec le gratin de la bonne société britannique.

La chapelle St George quelques heures avant la cérémonie. Crédit : Capture

10h54 - Si vous voulez en savoir plus sur la Chapelle St George, le lieu historique et majestueux où Meghan Markle et le prince Harry vont s'unir, voici notre visite guidée en vidéo.

> Où aura lieu le mariage de Meghan Markle et du Prince Harry ? Crédit Image : Wikimedia Commons | Crédit Média : RTLnet | Date : 15/05/2018

10h41 - Parmi les nombreux invités prestigieux, la papesse des médias Oprah Winfrey ou encore l'acteur britannique Idris Elba.

Idris Elba et sa fiancée Sabrina Dhowre arrivent à la chapelle St George à Windsor Crédit : Gareth Fuller / POOL / AFP

10h32 - Le duché de Sussex était abandonné depuis 1843 à cause des actions du prince Augustus Frederick. La reine tente par cette décision de redorer le blason du duché maudit et romantique.



09h13 - Harry et Meghan sont faits duc et duchesse de Sussex par la reine Elizabeth II.



09h02 - Religion, titre, nationalité... Avec cette union, la vie de Meghan Markle va littéralement changer.



08h25 - Annoncé en novembre, le mariage de Meghan Markle et du prince Harry est l'union de l'année 2018. La cérémonie religieuse à lieu en la chapelle Saint-Georges, au château de Windsor, l'une des résidences de la couronne. Pas de Westminster donc, comme ce fut le cas, il y a sept ans déjà, pour Kate et William.

08h00 - Bonjour et bienvenu pour suivre cette journée placée sous le signe de l'amour. Si la cérémonie débutera dans plusieurs heures, retrouvez d'ores et déjà le programme de ce mariage.