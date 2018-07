Le prince William, accompagné de sa femme Kate Middleton et de leurs enfants : le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte et le prince Louis

Le prince William, accompagné de sa femme Kate Middleton et de leurs enfants : le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte et le prince Louis Crédits : Matt Holyoak | Date :

publié le 16/07/2018 à 17:40

Tout juste une semaine après la cérémonie, qui se tenait le 9 juillet, le palais de Kensington a dévoilé ce lundi 16 juillet, les photos officielles du baptême du prince Louis, troisième enfant du prince William et de son épouse Kate. C'est le photographe Anglais Matt Holyoak qui s'est chargé d'immortaliser ce moment.



Parmi les photos, on y retrouve le petit frère du prince George et de la princesse Charlotte, enveloppée dans la robe de baptême en dentelle royale, qui n'est autre qu'une réplique de l'originale (datant de 1841) portée par la fille aînée de la reine Victoria. Il est par ailleurs entouré des deux familles, les Windsor et les Middleton.

On y aperçoit tout le monde ou presque (la reine Elizabeth n'est pas présente) : Meghan Markle et le prince Harry, Camilla Parker Bowles et le prince Charles, ainsi que Kate Middleton (habillé par une robe Alexander McQueen) et sa famille (notamment sa sœur Pippa et son frère James).

Il est à noter que c'est la toute première fois que George, Charlotte et leur petit frère Louis, apparaissent réunis sur des photos.