publié le 28/03/2018 à 12:39

Jean Moulin, Pierre Brossolette, le général de Gaulle... Emmanuel Macron a multiplié les références à l'"esprit français de résistance" en prononçant, souvent à la première personne, l'éloge funèbre d'Arnaud Beltrame, mercredi 28 mars dans la cour d'Honneur des Invalides, à Paris.



Le lieutenant-colonel, devenu colonel à titre posthume, a interverti sa place avec celle d'une otage retenue dans le Super U de Trèbes (Aude). "Droit, lucide et brave, il faisait face à l'agression islamiste, face à la haine, face à la folie meurtrière, il a fait preuve d'une détermination inflexible", a poursuivi le chef des Armées.

Le chef de l'État a ensuite comparé l'acte "héroïque", le sacrifice du gendarme à ce que représente aujourd'hui des figures de l'Histoire de France : en citant Jean Moulin, Pierre Brossolette, les résistants du Vercors et combattants du Maquis, les héros anonymes de Verdun et les Justes, le général de Gaulle ou encore Jeanne d'Arc, Emmanuel Macron a inscrit Arnaud Beltrame au Panthéon des héros français.

"Ces femmes et hommes qui un jour avaient décidé que la France ne survivrait qu'au prix de leur vie, et que ça en valait la peine, que l'intolérable jamais ne pouvait l'emporter." Ce sacrifice d'Arnaud Beltrame "exige de chacun d'entre nous un regain de vigilance et de civisme."