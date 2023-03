Sandrine Rousseau va-t-elle continuer de peser en 2023 ?

Le sujet du jour. Après avoir imposé ses thématiques sur l'écoféminisme dans le débat politique, Sandrine Rousseau est face à un défi pour l'année 2023 : pérenniser son courant politique au sein d'Europe Écologie-Les Verts.

Pourquoi on en parle ? Depuis son retour en politique, au sein des écologistes, Sandrine Rousseau ne laisse personne indifférent. Les avis se multiplient sur celle qui vient bousculer les codes de la politique. "Radicale" et "provocatrice", selon ses détracteurs, "combattante" pour ses partisans. La députée Europe Écologie-Les Verts de Paris s’est imposée dans le débat. Que lui réserve l'année 2023 ?

Analyse. "Sandrine Rousseau, c'est la volonté d'être assez franche, assez claire, parfois un peu radicale, de mettre les pieds dans le plat sur un certain nombre d'enjeux. Elle a aussi la volonté de mettre en avant des questions qui étaient un peu parfois absentes, sur le féminisme et les violences sexuelles, sur la question des inégalités sociales et raciales", analyse Simon Persico, professeur de science politique à Sciences Po Grenoble et spécialisé sur l’essor de l’écologie politique.



Son challenge pour 2023 sera "de continuer à exister dans le débat en se faisant accepter par ses pairs au sein d'Europe Ecologie-Les Verts, en continuant à être cette personnalité un peu à part, mais en même temps utile au collectif", explique Marie-Bénédicte Allaire, journaliste au service politique à RTL et spécialiste de la gauche.

