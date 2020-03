Municipales, second tour et coronavirus... Revivez la soirée électorale du 1er tour

publié le 15/03/2020 à 19:30

Des résultats relégués au second plan ? La classe politique s'est interrogée, ce dimanche 15 mars au soir, sur le second tour des résultats municipales. Contrairement aux précédents scrutins, ce ne sont pas les victoires du premier tour ou les alliances et fusions de listes qui monopolisent le terrain, mais plutôt l'organisation même du second tour, dans une semaine.

Avec un taux d'abstention très élevé, les dirigeants politiques sont nombreux à demander à Emmanuel Macron de reporter le second tour. Au Rassemblement national, Marine Le Pen a estimé que "le second tour n'aura manifestement pas lieu compte tenu de l'aggravation prévisible de l'épidémie. Il faut considérer acquises les élections de premier tour et reporter les autres dans quelques mois quand l'épidémie sera jugulée".

Côté Les Républicains, Damien Abad demande à ce que les résultats de ce dimanche soient pris en compte pour les maires élus au premier tour.

Le chef de file des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon a, lui, demandé dimanche que la décision du gouvernement soit "prise le plus tôt possible", en plaidant pour que la démocratie ne soit pas mise "entre parenthèses".

Edouard Philippe qui s'est exprimé sans s'attarder sur ses résultats au Havre a indiqué que les experts et les partis seront consultés en "début de semaine prochaine", afin d'étudier l'option du maintien ou du report du second tour.

3. La participation s'est effondrée. Avec une abstention record estimée entre 53,5% et 56%, les Français ont déserté les bureaux de vote dimanche lors du 1er tour des élections municipales, organisées dans un pays mis à l'arrêt par la pandémie de coronavirus, ce qui a poussé plusieurs responsables politiques à réclamer le report du second tour.



4. Edouard Philippe en ballottage au Havre. Arrivé en tête au Havre (43,6%), le premier ministre est mis en ballottage par le communiste Jean-Paul Lecoq (34%), alors qu'il avait été élu dès le 1er tour en 2014. Le Premier ministre pourrait se voir opposer une large coalition au second tour, ce qui handicaperait son maintien à Matignon.



5. Des primes aux sortants. Plusieurs maires sortants de grandes villes arrivent largement en tête, comme Anne Hidalgo à Paris autour de 30% et Martine Aubry à Lille avec 29%.



Revivez la soirée électorale

22h49 - Merci à tous d'avoir suivi notre live. Les résultats affinés et mis à jour, les analyses, l'entre-deux-tour seront au programme de l'émission RTL Petit Matin de Julien Sellier dès 4h30.



22h44 - A Orléan, le candidat Les Républicains Serge Grouard est arrivé en tête du premier tour des élections municipales avec 35,6% des voix



A Beauvais, la maire sortante, à la tête de la liste Divers droites, a récolté 50,75% des voix lors du premier tour.



22h31 - Le parti de Marine Le Pen a un bilan mitigé. Plusieurs villes gagnées en 2014 restent dans le giron du RN, mais le parti peine à en conquérir de nouvelles. Retrouvez notre éclairage

22h18 - Vous pouvez consulter les résultats du premier tour des municipales grâce à notre module, mis à jour en temps réel.



>A Toulouse, le maire sortant Jean-Luc Moudenc est arrivé en tête du premier tour dimanche 15 mars avec 35,3% des voix. Il est suivi d'Antoine Maurice (EELV-LFI) avec 28,3% et de Nadia Pellefigue (PS-PCF) avec 18,1%.



>A Dijon, les premiers résultats placent le maire sortant François Rebsamen (PS) largement en tête, avec près de 38% des voix. Emmanuel Bichot est son dauphin avec 20% des suffrages.



>A Amiens, la maire sortante UDI Brigitte Fouré (30,06%) est en tête de ce premier tour, dimanche 15 mars, devant les candidats DVG (25,07%) et de DIV (11,13%).



>A Auxerre, le candidat de droite Crescent Marault (37,25%) devance son concurrent principal Guy Ferez (Divers centre; 33,09%), ce dimanche 15 mars, lors du premier tour des élections municipales.



22h02 - A Strasbourg, la candidate Jeanne Barseghian (EELV) a devancé son principal concurrent avec 26,7% Alain Fontanel (LaREM-MoDem) avec 20,6%.



>A Limoges, le maire sortant Émile-Roger Lombertie (LR) caracole en tête avec 46,2% des voix au premier tour, devant la liste d'union de la gauche de Thierry Miguel.



>A Reims, le maire sortant LR Arnaud Robinet a été réélu avec plus de 66% des voix, devant Éric Quénard, conseiller municipal et candidat socialiste, qui a lui récolté 12,26% des voix.



>A Tours, Christophe Bouchet, le maire sortant (LR, UDI, Parti Radical) est en difficulté 25%. Emmanuel Denis (EELV-PS-PC-FI) obtient 35%. Benoit Pierre, LaREM, ne récolte que 12%



21h57 - A Châteauroux, le maire LR sortant Gil Avérous a été réélu avec 70,06%



21h52 - Après les estimations à Paris, les premiers résultats à Marseille viennent d'arriver.



Michèle Rubirola (PS-PCF-LFI) arrive en tête avec 23% des voix, suivie Martine Vassal (LR) avec 22%, Stéphane Ravier (RN) avec 19%



21h46 - Emmanuel Macron va-t-il annoncer prochainement le confinement ? L'Élysée a rappelé qu'aucune mesure de confinement n'a été prise dans l'immédiat. Les autorités ont précisé qu'un Conseil de défense sera organisé dans le courant de la semaine.

21h30 - Le député LFI de la Somme, François Ruffin, demande à son tour le report du second tour des municipales. "Le maintenir serait mauvais pour la santé des citoyens, mais aussi pour celle de la démocratie", a-t-il écrit sur Twitter

Je veux le faire avant de connaître des résultats : je demande le report du second tour. Avec une abstention record, avec une campagne impossible… le maintenir serait mauvais pour la santé des citoyens, mais aussi pour celle de la démocratie. — François Ruffin (@Francois_Ruffin) March 15, 2020

21h22 - A Paris, Anne Hidalgo (PS-PCF) arrive en tête avec 31% des voix, suivie par Rachida Dati (LR) avec 22%, Agnès Buzyn (LaREM) 17%, David Belliard (EELV), 11% et Cédric Villani (ex-LaREM) 7%



21h16 - Les premières estimations pour Bordeaux viennent de nous parvenir.

Pierre Hurmic (EELV) arrive en tête avec 35,9% des voix, suivi de Nicolas FLorian (LR-MoDem) avec 33,4%



> A Lyon, Grégory Doucet (EELV), arrive en tête avec 29% des voix. Etienne Blanc obtient (LR) 19% et Yann Cucherat (LaREM) 14%



21h03 - La France va-t-elle être confinée ? "Pas dans les heures qui viennent. Je n'ai aucune information en ce sens", a répondu Sibeth Ndiaye. Invitée à l'antenne de RTL, la porte-parole du gouvernement a mis en avant le fait qu'il était nécessaire de consulter les scientifiques et les responsables politiques.



Deux ministres ont été testés positif au coronavirus, Franck Riester, ministre de la Culture et Brune Poirson, secrétaire d'Etat à l'Ecologie. "J'ai eu l'occasion d'échanger avec eux. Ils sont en bonne forme et se rétablissent progressivement", a indiqué la porte-parole du gouvernement

La France va-t-elle être confinée ? Sibeth Ndiaye répond sur RTL

20h51 - Edouard Philippe, qui arrive en tête pour le premier tour au Havre, prend la parole. "Le taux d'abstention élevé que nous enregistrons témoigne de l'incertitude grandissante de nos concitoyens. C'est en prenant en compte l'avis des autorités sanitaires que nous nous organiserons (pour le second tour, ndlr). C'est dans une transparence totale, en prenant en compte les recommandations sanitaires et je l'espère dans un esprit de consensus républicain que nous prendrons cette décision", a-t-il déclaré



Lors de son allocution, le premier ministre a très peu parlé des estimations du premier tour au Havre. Découvrez les résultats commune par commune, via notre moteur de recherche.



20h48 - Invité à l'antenne de RTL, Alexis Corbière, député la France insoumise, demande un "report" du second tour. Réécoutez son interview

Municipales 2020 : Alexis Corbière demande sur RTL "un report" du 2nd tour

20h46 - Fallait-il maintenir le premier tour des élections municipales ? Quid du second ? RTL.fr décrypte le rôle de Gérard Larcher dans la décision du président de la République de maintenir le scrutin

20h39 - Marine Le Pen se "réjouit" des résultats "très encourageants" dans plusieurs communes, comme à Perpignan "où Louis Aliot fait la course en tête".



La présidente du Rassemblement demande le report du second tour des municipales. Elle indique qu'"il faut maintenant cesser de tergiverser compte-tenu de tous les témoignages qui remontent de nos services hospitaliers le second tour n'aura visiblement pas lieu (...) Je demande au président de la République de procéder à la fermeture des frontières (...) et de mettre à disposition de manière massive des moyens pour les hôpitaux"



20h35 - Christophe Castaner s'exprime depuis la place Beauvau. Le ministre de l'Intérieur a tenu "à saluer sans stigmatiser ceux qui ont fait le choix de ne pas voter". Suivez en direct son intervention

Municipales : Christophe Castaner appelle à ne "pas stigmatiser" les abstentionnistes

20h27 - "La clé de la suite des événements reste la capacité que nous aurons à être disciplinés (...) Nous devons faire appel à la mobilisation populaire. C'est à ceux qui ne seront pas confinés qu'il faut penser", déclare Jean-Luc Mélenchon



Le chef de la France insoumise tient un discours très politique et demande au gouvernement "de prendre ses dispositions le plus tôt possible pour la poursuite éventuelle ou non des élections municipales". "Le gouvernement ne doit pas tirer profit de la situation comme en faisant passer le 49.3 lors d'un conseil des ministres spécialement organisé pour le coronavirus", glisse-t-il



20h24 - Faut-il tenir un second tour dans ces élections ?



Selon Damien Abad, président du groupe LR à l'Assemblée, "le report" est la solution "plus prudente", "plus responsable" et "plus à même d'être compris par la population". Au micro de RTL, il ajoute : "C'est au président de trancher. Il faut valider les résultats du premier tour, pour les maires qui ont été validés dès le premier tour. Cela me semble important pour les Français qui se sont déplacés"

Damien Abad demande le report du second tour des municipales





20h21 - Les résultats continuent d'affluer.



>A Lille, Martine Aubry (PS-PCF) arrive en tête avec 29%, suivi par Stéphane Baly (EELV) avec 23% et Violette Spillebout (LaREM) 17%



>A Blois, Marc Gricourt maire PS qui a fait l'union de la gauche avec EELV est réélu avec 55%. Il s'agit de son troisième mandat



>A Vierzon, Nicolas Sansu, maire PCF a été élu au premier tour avec 50,18%. Il briguait un troisième mandat



20h17 - Yannick Jadot a pris la parole quelques minutes après la publication des premiers résultats. "J'appelle solennellement le président de la République a faire prévaloir la santé des Français et dans la plus complète transparente. Je lui demande de réunir dès demain matin, les représentants des forces politiques pour tirer toutes les leçons de ce premier tour et je lui demande d'organiser, avec elle, le report du second tour", a déclaré le président de EELV



20h - Les bureaux de vote sont fermés. Découvrez les premiers résultats :



>Au Havre, Edouard Philippe arrive en tête avec 43% des voix. Il est suivi par Jean-Paul Lecoq (PCF-LFI) à 34% et Alexis Deck (EELV-PS) à 9%



>A Perpignan, Louis Aliot (RN) arrive en tête avec 34%. Jean-Marc Pujol (LR) 20% et Romain Grau (LaREM-MoDem-UDI) 14%



>A Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol (PS) arrive en tête avec 28%, devant Jean-Michel Bérégovoy (EELV-PCF) 21%



19h47 - Christian Jacob, le président des Républicains, est positif au coronavirus, selon son entourage. Il "n'est pas hospitalisé" et "il a été confiné à son domicile" où il est astreint à des mesures de confinement, a précisé cette source.



19h38 - Coronavirus oblige, candidats et partis politiques ajustent quasiment heure par heure leur organisation pour les élections municipales en fonction de l'évolution de l'épidémie et des mesures gouvernementales.





A Paris, Agnès Buzyn, Rachida Dati et Anne Hidalgo se contenteront d'une déclaration filmée devant une seule caméra. Yannick Jadot à quant à lui annuler sa visite à Strasbourg.



"Un soir aussi triste qu'un soir de défaite", résume une petite main de la campagne à William Galibert, journaliste politique au service politique de RTL. Un sentiment partagé par un candidat qui lui confiait : "J'ai beau savoir que les résultats arrivent, le cœur n'y est vraiment pas"



19h33 - L'un des principaux enjeux de ce premier tour concerne l'élection d'Edouard Philippe au Havre. Le premier ministre, tête de liste au Havre, sortira-t-il victorieux et conforté, ou bien perdant et contraint de quitter Matignon ?



"La candidature d'Edouard Philippe a nationalisé le scrutin. Ce sera aussi le cas à Tourcoing avec Gérald Darmanin. Peut-être y aura-t-il un vote sanction contre le gouvernement", explique Benjamin Sportouch, chef du service politique de RTL.



19h30 - Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live !