Résultats municipales 2020 à Rouen : Beregovoy derrière Mayer-Rossignol

publié le 15/03/2020 à 20:04

Lors du précédent scrutin en 2014, Yvon Robert (PS) l'avait emporté d'une courte tête avec 47 % des voix au second tour, devant Jean-François Bures (UMP, 41 %) et Guillaume Pennelle (FN, 12 %). Ce dimanche 15 mars, c'est le candidat socialiste Nicolas Mayer-Rossignol qui prend la tête de la course.

La ville de Rouen connaît des changements politiques réguliers. La ville est dirigée depuis 2008 par la gauche. Après 50 ans de domination de la droite, la ville était passée à gauche en 1995 avant de revenir à droite en 2008. Au premier tour de l'élection présidentielle de 2017, Emmanuel Macron (28 %) est arrivé devant Jean-Luc Mélenchon (26 %), François Fillon (19 %) et Marine Le Pen (12 %).

Rouen est la préfecture de la région Normandie et du département de la Seine-Maritime. La ville compte quelque 110.000 Rouenais, alors que son aire métropolitaine compte environ 660.000 habitants.

Tous les candidats à Rouen

Jean-Michel Bérégovoy (Europe écologique-Les Verts et Parti communiste français) 21%

Nicolas Mayer-Rossignol (Parti socialiste) 28%

Jean-Louis Louvel (La République en marche et Les Républicains) 17%

Guillaume Pennelle (Rassemblement national) 7%

Lionel Descamps (La France insoumise) 5%

Jean-François Bures (divers droite) 11%

Marine Caron (divers centre) 7%

Pierre-Alexandre Guesdon (Parti animaliste) 2%

Marc Fouilloux (Nouveau parti anticapitaliste) 1%

Frédéric Podguszer (Lutte ouvrière) 1%