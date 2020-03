publié le 15/03/2020 à 21:31

Alors que la pandémie de coronavirus a causé 91 décès en France, dimanche 15 mars, les nouvelles mesures sanitaires annoncées la veille par Matignon s'appliquent sur tout le sol français. Le président Emmanuel Macron est rentré du Touquet, et suit depuis son bureau la soirée électorale au premier tour des élections municipales. L'Élysée a tenu à faire le point sur plusieurs informations au sujet de l'épidémie du nouveau coronavirus.

On entend beaucoup de bruit et de rumeurs ces dernières heures, les autorités ont précisé qu’il n’y aura pas de prise de parole d’Emmanuel Macron ce soir, ni de conseil de défense demain : il sera organisé plus tard dans le courant de la semaine.

Par ailleurs, aucune mesure de confinement n'a été prise dans l’immédiat. Le Premier ministre Édouard Philippe abordera la situation depuis Le Havre ce soir, au premier tour des élections. Emmanuel Macron se préoccupe, de son côté, du G7, la réunion des présidents qui aura lieu demain en visioconférence.