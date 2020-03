Coronavirus : le ministre de la Culture Franck Riester testé positif

et AFP

publié le 09/03/2020 à 20:01

Le ministre de la Culture Franck Riester a été testé positif au nouveau coronavirus, a annoncé son cabinet ce lundi 9 mars au soir. Le membre du gouvernement est cependant "en forme" et se repose à son domicile parisien, précise-t-on du côté de la rue de Valois.

"Le ministre a été testé positivement aujourd'hui" après avoir manifesté des "symptômes", a précisé le cabinet, notant que Franck Riester avait passé plusieurs jours la semaine dernière à l'Assemblée nationale où plusieurs cas ont été confirmés. Franck Riester s'était en effet rendu devant la commission des affaires culturelles de l'Assemblée pour présenter son projet de loi sur la communication audiovisuelle.

Après l'annoncé des premiers cas avérés au sein de l'Assemblée, il avait indiqué sur Facebook qu'il ne participerait pas pendant le week-end à des événements prévus de sa campagne municipale à Coulommiers (Seine-et-Marne).

Interrogé par l'AFP, Matignon a indiqué que "les règles pour les ministres sont les mêmes que pour tous les Français". "Pour le gouvernement, les règles de prudence et les gestes barrières demeurent de mise", a-t-on ajouté de même source.



Un peu plus tôt dans la soirée, le bilan quotidien du directeur général de la Santé Jérôme Salomon faisait état de quatre décès supplémentaires en France liés au virus, portant le bilan total à 25 morts et 1.412 cas confirmés. Le nombre de cas est en hausse de 286 par rapport au précédent bilan.