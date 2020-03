Résultats municipales 2020 : quel bilan pour le Rassemblement national ?

publié le 15/03/2020 à 22:20

L'heure est au premier bilan après le premier tour des élections municipales. Pour le Rassemblement national (RN), il est mitigé. Il y a des bons points, avec des maires RN qui sont réélus dès le premier tour.

À Hénin-Beaumont, le fief de la présidente du parti Marine Le Pen, Steeve Briois écrase ses adversaires avec 73 % des voix. À Fréjus dans le Gard, David Rachline est lui aussi réélu, tout comme Julien Sanchez à Beaucaire (Gard).

De quoi rassurer Marine le Pen qui depuis plusieurs mois affichait des ambitions modestes : garder les villes conquises et en conquérir quelques autres. À Perpignan, le point chaud, la seule ville de plus de 100.000 habitants gagnable par le RN avec en ligne de mire l'agglomération, Louis Aliot arrive largement en tête avec 36,5 % des voix.

Perpignan prêt à basculer ?

Pas de surprise, c’était lui le grand favori dans les sondages. La question est maintenant celle d'un potentiel "front républicain". Trois candidats sont au dessus de 10 %, la limite pour se maintenir, avec peu d'écart entre ces trois candidats. Ils cumulent 46 % des voix.

Le second tour, s'il a lieu, pourrait être serré. On dit souvent du RN qu'il n'a pas de réserve de voix, mais à Perpignan, ce n'est pas tout à fait vrai. En 2014, Louis Aliot avait fait 10 points de plus au second tour qu'au premier.



Deux espoirs déçus pour le RN pour finir. Le député Sébastien Chenu à Denain dans le Nord est battu dès le premier tour. La sœur de Marine le Pen, Marie-Caroline, était colistière à Calais. Elle est battue par la maire sortante.