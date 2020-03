publié le 15/03/2020 à 22:00

Pour faire face à la crise du coronavirus, se dirige-t-on vers un confinement général ? Le gouvernement a enjoint dimanche 15 mars les Français à respecter les consignes pour freiner la propagation du Covid-19 après une hausse sans précédent des décès et contaminations dans le pays.

La plupart des lieux publics ont été fermés mais nombreux étaient les Parisiens dimanche à ne pas suivre les consignes de confinement. Dès lors, le confinement général est-il envisagé par le gouvernement ? "Pas dans les heures qui viennent. Je n'ai aucune information en ce sens", a affirmé dimanche Sibeth Ndiaye. "Ce que je peux vous dire c’est que nous suivons avec énormément d’attention l’évolution de cette épidémie".

Invitée à l'antenne de RTL, la porte-parole du gouvernement a aussi mis en avant le fait qu'il était nécessaire de consulter les scientifiques et les responsables politiques, avant d'envisager un report du second tour des municipales. "En fonction du degré d’appropriation de distanciation sociale, on verra s’il est nécessaire d’aller plus loin."