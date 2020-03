publié le 15/03/2020 à 21:22

Le second tour s'annonce très serré à Bordeaux pour savoir qui sera le successeur élu d'Alain Juppé. Après le premier tour de dimanche 15 mars, le maire sortant Nicolas Florian, qui avait pris le relais en cours de mandat, enregistre 33,4% mais est devancé au premier tour.



En effet, c'est Pierre Hurmic (Europe écologie-Les Verts, Parti socialiste et Parti communiste français) qui vire en tête avec 35,9% selon les premières estimations.

Lors du précédent scrutin en 2014, Alain Juppé (UMP-UDI-MoDem) l'avait emporté dès le premier tour avec une large majorité de 61% des voix, devant Vincent Feltesse (EELV-PS, 23%) et Jacques Colombier (FN, 6%).

Bordeaux est dirigée depuis 1995 par Alain Juppé. L'ex-candidat à la primaire de la droite en 2017 est aujourd'hui membre du Conseil constitutionnel français, ce qui l'empêche d'occuper une fonction élective. Au premier tour de l'élection présidentielle de 2017, Emmanuel Macron (31%) est arrivé devant Jean-Luc Mélenchon (23%), François Fillon (22%) et Benoît Hamon (10%).

Bordeaux est la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine. La capitale de l'ancien duché de Guyenne compte quelque 250.000 habitants, alors que son aire urbaine est occupée par environ 1,2 million d'habitants.

Tous les candidats à Bordeaux

Nicolas Florian (Les Républicains et MoDem) 33,4%

Pierre Hurmic (Europe écologie-Les Verts, PS et PCF) 35,9%

Philippe Poutou (Nouveau parti anticapitaliste et La France insoumise)

Thomas Cazenave (La République en marche)

Bruno Paluteau (Rassemblement national)

Gilles Garçon (Union populaire républicaine)

Pascal Jarty (Divers gauche)

Yves Simone (Sans étiquette)

Fanny Quandalle (Lutte ouvrière)