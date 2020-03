publié le 14/03/2020 à 22:21

Une annulation des élections municipales ? Après les déclarations d'Edouard Philippe sur le maintien du premier tour du scrutin dimanche 15 mars, quelques hauts responsables de la majorité, au premier rang desquels François Bayrou, ont demandé ce samedi soir à Emmanuel Macron l’annulation du premier tour.

Ils souhaitent aussi le report des élections municipales. Toujours selon nos informations, le président du MoDem a invoqué l’urgence sanitaire.

Quelques heures plus tôt lors d'un point au ministère de la Santé, le premier ministre a indiqué que des experts ont "confirmé que le premier tour pouvait se dérouler demain en respectant strictement les consignes de distanciation et de priorisation des personnes âgées et fragiles. Les opérations de vote se dérouleront demain comme prévu et je sais que les Français démontreront à cette occasion leur calme et leur civisme".

Comme RTL vous le révélait vendredi 13 mars au matin, François Bayrou, proche du président de la République, avait déjà plaidé en faveur d’une annulation du scrutin avant l’allocution télévisée d’Emmanuel Macron.