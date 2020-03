Résultats municipales 2020 à Amiens : la maire sortante Brigitte Fouré en tête

publié le 15/03/2020 à 22:12

Lors du premier tour, dimanche 15 mars, Brigitte Fouré (UDI; 30,06%) arrive en tête du premier tour devant Julien Pradat (DVG; 25,07%) et Renaud Deschamps (DVI, 11,13%).

Brigitte Fouré est maire de la ville de la ville d'Amiens depuis 6 ans (2014). L’incertitude règne encore pour le deuxième tour qui se déroulera le dimanche 22 mars prochain. Au total, quatre listes pourraient se maintenir : celles de Renaud Deschamps (11,13%) et de Fany Ruin (10,26%) en plus des candidatures de Brigitte Fouré et Julien Pradat.

Tous les candidats à Amiens

Julien Pradat (DVG) 25,07%

Renaud Deschamps (DIV) 11,13%

Fany Ruin (DVC) 10,26%

Christophe Porquier (ECO) 9,12%

Pierre-Jean Jouve (RN) 8,81%

Cédric Maisse (DVG) 4,26%

Bruno Paleni (EXG) 1,25%