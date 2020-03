Résultats municipales 2020 à Dijon : Rebsamen largement en tête

publié le 15/03/2020 à 22:09

Le maire sortant de Dijon est en ballottage favorable pour conserver son statut. Avec 38% des voix, le candidat socialiste (PS) devance largement le candidat Les Républicains Emmanuel Bichot (20%) et Stéphanie Moddle (EELV) qui obtient 15% des suffrages. Derrière, les résultats de Sylvain Comparot (LREM) sont estimés à 8% et Damien Cantin (RN) sont à égalité, autour de 7%.



Lors du précédent scrutin en 2014, le maire sortant François Rebsamen (PS) l'avait emporté au second tour, avec 52,84% des voix, devant Alain Houpert (UMP; 34,02%), et Édouard Cavin (FN; 13,13%).

Politiquement Dijon est une ville traditionnellement conservatrice. En 1971, le gaulliste Robert Poujade est élu maire de Dijon et devait y rester 30 ans, avant qu'en 1973, la gauche atteigne 42,2% des votes et balayent les "indépendants". François Rebsamen est depuis 2001 à la tête de la ville, il est brièvement remplacé entre 2014 et 2015 quand il devient ministre du Travail sous le gouvernement Valls, par Alain Millot.

Dijon est la préfecture du département de la Côte-d'Or et chef-lieu de la région Bourgogne-Franche-Comté. La ville compte quelque 156.900 Dijonnais et son agglomération urbaine rassemble 385.400 habitants.

Tous les candidats à Dijon

François Rebsamen (PS-Modem) 38%

Stéphanie Modde (EELV) 15%

Emmanuel Bichot (LR-Agir-Libres!) 20%

Sylvain Comparot (LaREM-UDI) 8%

Damien Cantin (RN) 7%

Arnaud Guvenatam (LFI)

Bruno Louis (Sans étiquette)

Claire Rocher (LO)

Jean-Baptiste Gavignet (Sans étiquette)