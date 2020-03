Municipales : "La démocratie ne doit pas être mise au placard", dit Mélenchon

publié le 15/03/2020 à 22:06

Il a pris la parole peu après les premiers résultats des municipales. Le patron de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon a demandé dimanche 15 mars que la décision du gouvernement sur l'annulation ou non du second tour des élections municipales soit "prise le plus tôt possible".

Il a ensuite plaidé pour que la démocratie ne soit pas mise "au placard". "Si le gouvernement doit décider que le confinement a lieu, que le deuxième tour n'a pas lieu, il doit prendre ses dispositions le plus tôt possible pour que tout le pays puisse s'organiser en connaissance de cause", a ajouté Jean-Luc Mélenchon.



Le patron des Insoumis demande aussi "que l'Assemblée nationale puisse continuer son travail, naturellement dans des conditions de protection sanitaire et de responsabilité".

Avant d'ajouter : "Il ne peut pas être question de mettre la démocratie entre parenthèse. Nous ne votons pas les pleins pouvoirs au gouvernement, nous les votons au peuple et à ceux qui les représentent".

Avec une abstention record estimée entre 53,5% et 56%, les Français ont déserté les bureaux de vote dimanche lors du 1er tour d'élections municipales hors du commun, organisées tant bien que mal dans un pays mis à l'arrêt par la pandémie de coronavirus.

